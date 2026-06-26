Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където говори по доста интересни и любопитни теми.

Започнахме нашия разговор с коментар за победите с огромна разлика над Азербайджан в квалификациите за ЕвроБаскет 2027, като България се наложи два пъти над този съперник (141-48 и 120-40).

“Ние не се гордеем с този резултат, така се получи в мача. Състезателките на Азербайджан не са професионалистки, там няма и първенство, така че ние не можем да се сравняваме. Аз нямаше как да спра нашите момичета да вкарват и да искат да играят. Победата си е победа и има една дума “Бий, за да те уважават”, така че ние това направихме в тези два мача.”

На въпроса “Защо женският национален отбор по баскетбол остава на по-заден план в последните години?”, тя отговори така: “Така е за жалост. Защо…и аз много пъти си задавам този въпрос. Като че ли е малко подценяван с времето. Факт, за да стигнем до три отбора в първенството също е голям минус. Но аз не искам да мисля за миналото, искам да мисля за сегашното, ние затова сме се мотивирали с момичетата. Те бяха основния виновник да искат, да ме накарат да се кандидатирам и да бъда с тях и да се опитаме да направим нещо голямо за българския женски баскетбол.”

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Гатева разкри и пътят до успеха.

“Първо си го поставих като цел, действах бавно, то и няма как, баскетболът се развива с време, не става изведнъж. Първо покрай моето назначаване имаше проблеми, след това като събрахме отбора не бяхме като щаб в оптимален състав, подобрих го, събрах хората, които мислят като мен, които имат енергията да можем да дадем на момичетата да си повярват, че можем да направим нещо на европейско ниво. И така се тръгна стъпка по стъпка. Не вярвам някой в началото да ни е вярвал много, но важното е, че ние си вярваме. Важно е ние какво мислим, не е важно другите какво мислят за нас. Смятам, че сме по правилния път, смятам, че ни предстои най-сериозната стъпка да покажем, да видим можем ли, не можем ли. Аз смятам, че отборът е доста потенциален, има шансове да се класира на следващото Европейско през 2027-а и дори да не се получи ние направихме една много сериозна стъпка , която трябва да се следва.”

Ето как селекционерът на България определи и следващите съперници на “лъвиците” в квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

“Ноември месец отново прозорецът ще бъде в “Колодрума” в Пловдив. Чувствахме се доста добре там, грижиха се за нас, имаше доста повече хора. Надявам се този път да се удвоят и да се утроят, защото наистина имаме нужда от тази подкрепа. Всичко го правим единствено и само да пробием за българския женски баскетбол. Тук не стои никакво его, никакви финансови облаги, ние го правим наистина с кауза и именно затова смятам, че заслужаваме доста по-сериозна подкрепа.



Не мога да кажа, че Хърватия е слаб отбор, слаб отбор няма в тези квалификации, няма и слаба група. Но смятам, че този отбор е преодолим, който трябва ние да победим, въобще няма и коментар там. Той е от задължителните.



Испанките са изключително класни състезателки, играят на голяма скорост, това е нашият опит да видим до къде можем. Наистина голямо предизвикателство. Аз вярвам, че всичко може да се случи и смятам, че в спортът всичко се случва, важно е какво ни е в главите и колко подготвени, и колко здрави ще бъдем ноември месец.



Чехия също е доста сериозен отбор. За мен е преодолим отбор. Трябва да си спазим тактическата дисциплина. Аз имам право на избор с двете американки, с коя къде да пусна в кой мач. Смятам, че и там може да има доза изненада за съперниците, така че ще дебнем и тактически, ще дадем всичко от себе си, надявам се да зарадваме всички с едно класиране на Европейското първенство. Това ни беше мечтата, когато се събрахме заедно, когато не бяхме изобщо готови, когато никой не ни вярваше, когато нямаше и никакви финанси за нас, така че се надявам, че стъпка по стъпка нещата могат да се случат и вярвам в това.”

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Говорихме и по темата - Използват ли се достатъчно звездите на женския и мъжкия национален отбор по баскетбол Борислава Христова и Александър Везенков достатъчно за популяризирането на баскетбола в страната ни.



“Аз лично смятам, че не. Примерно, Борислава Христова можеше лятото да обиколи доста места и да направи доста добра реклама, но това е въпрос на организация, въпрос на маркетинг, на виждане, не мога да взема друго отношение.



Относно Александър Везенков, той е уникалната ни звезда, пример за всичко, пример за професионалист, за труд, за постоянство. Просто всички млади трябва да знаят, че това не се е постигнало от днес за утре, това е много труд и много лишения.” Зачекнахме болната тема за женското първенство в България, което се състоеше от три отбора.

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“Стигнахме до три отбора. Може би трябваше по-рано да ни светне лампата да направим нещо, за да не се стига до тук, но факт е, че сме стигнали. Смятам, че следващата година, доколкото и комуникирам с колегите, ще се появят нови отбори. Наистина ще бъдат с деца, но млади състезателки, които ще се развиват и това също не е лош вариант. Чувам една много по-сериозна бройка, надявам се да се случи. Надявам се и ние като постижения да сме провокирали дори спонсори и клубове, че наистина баскетболът трябва да се случва, трябва да го има и не трябва да го оставяме, защото е бил в миналото и трябва да бъде.

Аз работя в Славия и интересът е страшно голям. аз не виждам някакъв отлив. Въпросът е с времето как ще направим нещата, как ще им покажем нещата, какви условия ще им намерим, това е по-важно. Финансирането е доста трудно, базите в София също не са налице. Вече тук държава и федерацията трябва да се намесят, за да вдигнем всички клубове нивото.



Смятам, че с времето сме изпуснали доста състезателки точно поради тези финансови причини. Ние обаче трябва да покажем продукт, трябва да покажем ясна цел на тези спонсори, за да ги привлечем. Дори финалът тази година трябваше да бъде излъчван според мен, но това пак е въпрос на преговори и желание.



Ние не оценяваме, но навън нашите състезатели са оценявани. Така е, факт е. Трябва да се опитаме да започнем да ги променяме тези неща.



Има страшно много таланти. За мен има много таланти. Трябва да има ясна структура, трябва да има ясни цели, трябва да има хора, които отговарят за това нещо и да поемат тази отговорност.”

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Говорихме и за проблемите в българския баскетбол.



“Може би трябва да започнем да обръщаме доста о-голямо внимание на подрастващите, от там вече ще дойдат състезателки. Ние повечето ги изпращаме да играят навън на този етап, защото ние нямаме условия, няма какво да им предоставим. Трябва да се обърнем внимание на физическата подготовка, ние това не го правим тук в България. Не може да тренират само в зала, вече баскетболът се промени. И пак казвам, хора, които искат да го правят, това е най-важното, с ясна цел.”



Какво даде присъствието на Евролигата в България и “запали” ли децата по баскетбола? “Сигурна съм, защото и аз съм го изпитвала като играч. Трябва да има идоли, трябва да ги следваме. Още повече да гледаш Александър Везенков тук в София, а не да пътуваш до Гърция, все пак е голяма чест. Смятам, че от такъв баскетбол, на такова ниво с такава физика ние можем само да учим и да гледаме къде трябва да се сравняваме и какво да гоним.”

Коментирахме и влизането на Балкан в турнира ЕвроКъп, както и предстоящия мач на мъжкия национален отбор на България срещу Норвегия, а какво сподели Таня Гатева по тези теми, вижте в нашето видео!

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Снимки: Борислав Цветанов