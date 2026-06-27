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Айзея Хартенстайн остава в Оклахома Сити с нов договор и уникална опция

  • 27 юни 2026 | 08:36
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Айзея Хартенстайн остава в Оклахома Сити с нов договор и уникална опция

Центърът Айзея Хартенстайн ще продължи кариерата си в Оклахома Сити Тъндър, след като се споразумя за нов тригодишен договор на стойност 75 милиона долара.

Според информация на Шамс Чарания, 28-годишният баскетболист и "Гръмотевиците" са постигнали съгласие за контракт, който ще го задържи в отбора до края на сезон 2028/29.

Споразумението включва максимален 15-процентов бонус при евентуална размяна ("трейд-кикър"), както и уникална взаимна опция. Тя позволява и на двете страни да предоговорят условията по контракта през 2028 г., преди началото на последния сезон от него.

С този нов договор общата сума, която Тъндър гарантирано ще изплати на Хартенстайн, достига 134 милиона долара за период от 5 години.

Центърът се присъедини към Оклахома Сити като свободен агент през лятото на 2024 г. и бързо се превърна в един от ключовите елементи в шампионския състав, решавайки нуждата на тима от физически силен играч под коша.

През последните две години Хартенстайн е взел участие във всички 38 мача на Тъндър в плейофите. Той е бил титуляр в 35 от тях, като е записал средни показатели от 9,1 точки, 8,3 борби и 2,6 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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