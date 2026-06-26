Четири титли и общо осем медала за България от Европейското първенство по биатъл и триатъл в Португалия

Българските състезатели спечелиха четири титли и общо осем медала от Европейското първенство по биатъл и триатъл в Мадейра (Португалия).
Това са дисциплини от спорта модерен петобой. Триатълът включва плуване, бягане, стрелба, а биатълът - бягане и плуване.
Тодор Михалев стана европейски шампион по триатъл и взе бронз при мъжете в биатъл индивидуално.
Георги Илиев е шампион на Европа при младежите до 21 години по триатъл, а при девойките в тази възраст и дисциплина Йоана Руменова взе сребърно отличие, а Никол Тонкова има бронз.
Първо място в микс щафетите биатъл и триатъл до 22 година заеха Йоана Руменова и Георги Илиев.
Бронзов медал завоюва втората българска щафета във възрастовата група до 19 години триатъл Никол Тонкова и Стивън Георгиев.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg