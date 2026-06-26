Четири титли и общо осем медала за България от Европейското първенство по биатъл и триатъл в Португалия

Българските състезатели спечелиха четири титли и общо осем медала от Европейското първенство по биатъл и триатъл в Мадейра (Португалия).

Това са дисциплини от спорта модерен петобой. Триатълът включва плуване, бягане, стрелба, а биатълът - бягане и плуване.

Тодор Михалев стана европейски шампион по триатъл и взе бронз при мъжете в биатъл индивидуално.

Георги Илиев е шампион на Европа при младежите до 21 години по триатъл, а при девойките в тази възраст и дисциплина Йоана Руменова взе сребърно отличие, а Никол Тонкова има бронз.

Първо място в микс щафетите биатъл и триатъл до 22 година заеха Йоана Руменова и Георги Илиев.

Бронзов медал завоюва втората българска щафета във възрастовата група до 19 години триатъл Никол Тонкова и Стивън Георгиев.

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Снимки: Sportal.bg