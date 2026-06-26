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Ръководството на световните щанги заздравява сътрудничеството си с МОК след продуктивна седмица в Лозана

  • 26 юни 2026 | 14:54
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Ръководството на световните щанги заздравява сътрудничеството си с МОК след продуктивна седмица в Лозана

Президентът на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) Мохамед Джалуд и генералният секретар Хосе Киньонес приключиха изключително продуктивно посещение в Лозана тази седмица. Там те участваха в поредица от важни срещи с Международния олимпийски комитет (МОК) и присъстваха на сесията на МОК, проведена в сряда и четвъртък в олимпийската столица.

Сесията на МОК бележи значим момент за олимпийското движение, като бяха взети редица важни решения за неговото бъдеще и най-вече в полза и интерес на спортистите по целия свят.

По време на престоя си в Лозана ръководството на IWF проведе ценни работни срещи в Олимпийския дом с представители на няколко отдела на МОК, включително спортния отдел и програмата „Олимпийска солидарност“. Дискусиите бяха съсредоточени върху укрепването на сътрудничеството между двете организации и намирането на нови възможности за съвместна работа в подкрепа на спортистите и продължаващото развитие на вдигането на тежести в рамките на олимпийското движение.

Г-н Джалуд и г-н Киньонес също така присъстваха на специалното честване на Олимпийския ден, което се състоя във вторник вечерта в Олимпийския музей. Събитието събра представители на множество международни федерации и членове на олимпийското семейство, които бяха в Лозана за сесията на МОК. Това предостави възможност за отбелязване на ценностите на олимпизма и засилване на духа на единство в световната спортна общност.

В коментар за дейностите през седмицата президентът на IWF Мохамед Джалуд изрази задоволството си от резултатите както от сесията на МОК, така и от проведените срещи:

„Това беше изключително положителна и продуктивна седмица за олимпийското движение. Сесията на МОК взе важни решения, които ще помогнат за оформянето на бъдещето на нашето движение, като същевременно винаги поставят интересите на спортистите в центъра. Под ефективното и силно ръководство на председателя на Комисията на спортистите към МОК, г-жа Кърсти Ковънтри, олимпийското движение напуска Лозана по-силно, по-обединено и добре подготвено за предстоящите предизвикателства и възможности.“

Г-н Джалуд също така подчерта значението на дискусиите на IWF с МОК:

„Нашите срещи в Олимпийския дом с няколко отдела на МОК бяха много ползотворни и изключително конструктивни. Те допълнително заздравиха отличните отношения между МОК и Международната федерация по вдигане на тежести и откриха много положителни перспективи за още по-тясно сътрудничество в бъдеще. Ние сме напълно ангажирани да работим заедно за постигането на нашите общи цели в полза на нашите спортисти и продължаващия успех на олимпийското движение.“

Посещението потвърди ангажимента на IWF да поддържа тясно сътрудничество с МОК и да допринася активно за непрекъснатото развитие на олимпийското движение чрез добро управление, инициативи, насочени към спортистите, и популяризиране на вдигането на тежести в световен мащаб.

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