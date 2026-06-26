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Пловдив посреща над 180 състезатели за Държавно първенство по триатлон

  • 26 юни 2026 | 16:00
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Пловдив посреща над 180 състезатели за Държавно първенство по триатлон

Гребната база в Пловдив ще бъде домакин на Държавното първенство по триатлон - спринтова дистанция, което е първото събитие от календара на Българска асоциация по триатлон за годината. Състезанието ще се проведе в периода 3 - 5 юли 2026 г.

Очаква се в надпреварата да се включат повече от 180 състезатели от  цялата страна, които ще премерят сили в различните възрастови групи - от  най-малките състезатели до мъже и жени, съобщиха организаторите. Събитието обещава два дни, изпълнени с динамични стартове, детски щафети и щафети за големи,  оспорвани битки, много емоции, страхотни награди и истински спортен  празник за участници и публика.

Официалното откриване на състезателната програма е на 4 юли (събота), когато от 08:00 часа стартират стартовете при мъжете и жените на  спринтова дистанция. Надпреварата ще продължи и на 5 юли (неделя) с дисциплините за детските възрастови групи и щафетите, а официалното закриване и церемонията по награждаването ще се проведат от 14:00 часа. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта и с логистичната подкрепа на Община Пловдив.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Пловдив да станат част от спортния празник и да подкрепят състезателите по трасето на Гребната база.

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