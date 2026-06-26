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Над 20 млади състезатели от клубове в страната ще участват в 43-ото издание на турнира по стрелба с лък "Купа Разград"

  • 26 юни 2026 | 17:50
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Над 20 млади състезатели от клубове в страната ще участват в 43-ото издание на турнира по стрелба с лък "Купа Разград"

Над 20 млади състезатели от клубове в страната ще участват в 43-ото издание на международния турнир по стрелба с лък „Купа Разград“. Той ще се проведе на 27 юни, събота, на спортния комплекс по стрелба с лък в Разград. Организатор на надпреварата е спортен клуб „Антибиотик“ под егидата на Община Разград, съобщи за БТА председателят на разградския клуб Красимир Дяков.

В състезанието сили ще премерят момчета и момичета до 13 и до 15 години в дивизиите рекърв и компаунд. Очаква се участие на 24 състезатели от клубове от София, Пловдив, Велико Търново. Разградският клуб ще бъде представен от 12 състезатели във всички възрастови групи.

„Причините участниците да са в по-камерен състав са няколко. Това е месец с много състезания, липсата на финансиране  на клубовете, през следващата седмица пък предстои държавното първенство. Освен това много от децата вече са на лагери и във ваканция“, заяви Дяков. По думите му турнирът ще бъде важна проверка за състезателите преди държавния шампионат на 4 юли.

„Турнирът се провежда по всички правила на международния правилник. Подготвили сме отлични условия. Наградите също са като за шампиони – за призьорите ще са на известния бранд „Олимпус“, а съдии, водачи на отбори и състезатели ще получат сувенири“, каза още председателят на клуба.

Дяков припомни, че „Купа Разград“ се организира без прекъсване вече 43 години, което я прави най-дълголетния турнир по стрелба с лък в България. Той добави, че състезанието се провежда с подкрепата на Община Разград.

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