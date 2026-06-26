Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Норвегия - Франция
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аржентина с втора победа във VNL

Аржентина с втора победа във VNL

  • 26 юни 2026 | 21:20
  • 353
  • 0
Аржентина с втора победа във VNL

Мъжкият национален отбор на Аржентина започна едва втора победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. "Гаучосите" биха категорично Китай с 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) в третия си двубой от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, игран тази вечер пред над 1300 зрители в залата в Гливице (Полша).

Втори рефер на срещата беше българският съдия Добромир Добрев.

Волейболният свят скърби за аржентинската легенда Даниел Кастелани
Волейболният свят скърби за аржентинската легенда Даниел Кастелани

Мачът започна с минута мълчание в памет на аржентинската легенда Даниел Кастелани, който вчера е загубил битката с рака и е починал.

По този начин аржентинците имат 2 победи, 4 загуби и 6 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Китай пък е със само 1 победа, 6 загуби и 4 точки. Утре (27 юни) Аржентина ще играе срещу Турция от 21,30 часа българско време. Последният мач на турнира за китайците е с Германия в неделя (28 юни) от 14,00 часа.

Най-полезен за Аржентина стана Лусиано Висентин с 15 точки, а Херман Гомес (1 блок и 1 ас) и Агустин Лосер (2 блока и 1 ас) приключиха с по 9 точки за победата.

За тима на Китай Ши Кун Пън (1 блок и 2 аса) и Чуан Дзян (2 блока) завършиха със скромните 9 и 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

  • 26 юни 2026 | 17:35
  • 1440
  • 2
България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

  • 26 юни 2026 | 17:21
  • 1023
  • 1
Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

  • 26 юни 2026 | 16:34
  • 778
  • 0
Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

  • 26 юни 2026 | 13:00
  • 970
  • 0
България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

  • 26 юни 2026 | 12:54
  • 481
  • 0
Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

  • 26 юни 2026 | 12:52
  • 592
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия 0:0 Франция, греда на Мбапе в 22-ата секунда

Норвегия 0:0 Франция, греда на Мбапе в 22-ата секунда

  • 26 юни 2026 | 22:00
  • 4114
  • 9
Сенегал 0:0 Ирак, начало на мача (гледайте тук)

Сенегал 0:0 Ирак, начало на мача (гледайте тук)

  • 26 юни 2026 | 20:58
  • 813
  • 1
Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 18435
  • 53
Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

  • 26 юни 2026 | 21:00
  • 11203
  • 22
Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 12771
  • 2
Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

  • 26 юни 2026 | 19:55
  • 14388
  • 5