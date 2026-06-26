Аржентина с втора победа във VNL

Мъжкият национален отбор на Аржентина започна едва втора победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. "Гаучосите" биха категорично Китай с 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) в третия си двубой от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, игран тази вечер пред над 1300 зрители в залата в Гливице (Полша).

Втори рефер на срещата беше българският съдия Добромир Добрев.

Волейболният свят скърби за аржентинската легенда Даниел Кастелани

Мачът започна с минута мълчание в памет на аржентинската легенда Даниел Кастелани, който вчера е загубил битката с рака и е починал.

По този начин аржентинците имат 2 победи, 4 загуби и 6 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Китай пък е със само 1 победа, 6 загуби и 4 точки. Утре (27 юни) Аржентина ще играе срещу Турция от 21,30 часа българско време. Последният мач на турнира за китайците е с Германия в неделя (28 юни) от 14,00 часа.

Най-полезен за Аржентина стана Лусиано Висентин с 15 точки, а Херман Гомес (1 блок и 1 ас) и Агустин Лосер (2 блока и 1 ас) приключиха с по 9 точки за победата.

За тима на Китай Ши Кун Пън (1 блок и 2 аса) и Чуан Дзян (2 блока) завършиха със скромните 9 и 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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