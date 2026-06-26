Волейболният свят скърби за аржентинска легенда Даниел Кастелани

Волейболният свят скърби. Легендата на аржентинския волейбол Даниел Кастелани загуби битката с рака. Аржентинската волейболна федерация (FeVA) съобщии за кончината на бившия играч и треньор, който е починал на 65-годишна възраст. Кастелани бе диагностициран с онкологично заболяване преди три години.

Централна фигура в историята на аржентинския и международния волейбол, лидер както на терена, така и извън него. В последните години води женския национален отбор на Аржентина.

В състезателната си кариера е част от поколението, белязало 80-те години - печели бронз на Световното първенство през 1982 година и олимпийски бронз в Сеул 1988. От 1983-а до 1993-а играе в редица италиански отбора.

Като треньор Кастелани също оставя дълбок отпечатък. Начело на мъжкия национален отбор на Аржентина, печели Панамериканските игри през 1995-а, след което работи основно в европейски клубове. Извежда Полша до злато на ЕвроВолей 2009. На клубно ниво печели две титли в лигата в Аржентина, три в Полша, една в Турция, Бразилия и Гърция.

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