Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболният свят скърби за аржентинска легенда Даниел Кастелани

Волейболният свят скърби за аржентинска легенда Даниел Кастелани

  • 26 юни 2026 | 19:02
  • 845
  • 1
Волейболният свят скърби за аржентинска легенда Даниел Кастелани

Волейболният свят скърби. Легендата на аржентинския волейбол Даниел Кастелани загуби битката с рака. Аржентинската волейболна федерация (FeVA) съобщии за кончината на бившия играч и треньор, който е починал на 65-годишна възраст. Кастелани бе диагностициран с онкологично заболяване преди три години.

Централна фигура в историята на аржентинския и международния волейбол, лидер както на терена, така и извън него. В последните години води женския национален отбор на Аржентина.

В състезателната си кариера е част от поколението, белязало 80-те години - печели бронз на Световното първенство през 1982 година и олимпийски бронз в Сеул 1988. От 1983-а до 1993-а играе в редица италиански отбора.

Като треньор Кастелани също оставя дълбок отпечатък. Начело на мъжкия национален отбор на Аржентина, печели Панамериканските игри през 1995-а, след което работи основно в европейски клубове. Извежда Полша до злато на ЕвроВолей 2009. На клубно ниво печели две титли в лигата в Аржентина, три в Полша, една в Турция, Бразилия и Гърция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

  • 26 юни 2026 | 17:35
  • 1141
  • 2
България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

  • 26 юни 2026 | 17:21
  • 821
  • 0
Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

  • 26 юни 2026 | 16:34
  • 699
  • 0
Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

  • 26 юни 2026 | 13:00
  • 912
  • 0
България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

  • 26 юни 2026 | 12:54
  • 460
  • 0
Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

  • 26 юни 2026 | 12:52
  • 559
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 13944
  • 38
Лудогорец 7:3 Етър, десет гола дотук

Лудогорец 7:3 Етър, десет гола дотук

  • 26 юни 2026 | 20:30
  • 1886
  • 4
Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 8655
  • 0
Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

  • 26 юни 2026 | 17:41
  • 6456
  • 44
Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

  • 26 юни 2026 | 19:55
  • 5617
  • 1
Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

  • 26 юни 2026 | 17:40
  • 3789
  • 1