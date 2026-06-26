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Велислав Велчев защити титлата си на Държавното по тенис за хора с увреждания

  • 26 юни 2026 | 16:11
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Велислав Велчев защити титлата си на Държавното по тенис за хора с увреждания

Велислав Велчев успешно защити титлата си на сингъл на Държавното първенство по тенис за хора с увреждания. По традиция надпреварата се проведе на кортовете на Българския национален WINBET тенис център в София.

Във финалната среща на сингъл Велчев се наложи над Юлиян Митов с 6:1, след което двубоят беше прекратен заради контузия на Митов. Третото място в турнира разделиха Петко Сталинчев и Калин Асенов.

В турнира на двойки шампионската титла спечелиха Юлиян Митов и Димитър Димитров, които победиха Велислав Велчев и Славчо Кърналов с 4:2, 5:3 във финала.

Специално внимание заслужава дебютът на Славчо Кърналов от Брацигово, който за първи път участва в подобен форум и впечатли с отлична игра, борбеност и силен спортен дух на корта.

Държавното първенство се организира с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис и Столична община. Началото на надпреварата е поставено през 2002 година и тя продължава да бъде едно от най-значимите събития в календара на тениса за хора с увреждания у нас.

„Много сме доволни от перфектната организация и отлично подготвените кортове на Българския национален WINBET тенис център. Първенството беше изключително интересно и предложи много оспорвани мачове, преминали в истински спортсменски дух. Искам специално да благодаря и на Министерството на младежта и спорта, което осигури всичко необходимо за състезателите", заяви Борис Томов, координатор на програмата за тенис за хора с увреждания.

Шампионът Велислав Велчев също изрази задоволството си от провеждането на турнира:

„Изключително съм доволен от организацията, която както всяка година беше на много високо ниво. Трябва да продължим да развиваме този спорт и да увеличаваме масовостта на подобни първенства. Така всеки състезател ще има възможност да повишава нивото си. Благодаря на Министерството на младежта и спорта и на Българската федерация по тенис за отличните условия и подкрепата."

Наградите на призьорите бяха връчени от Нели Димитрова – държавен експерт към Министерството на младежта и спорта, Десислава Желязкова – заместник-кмет по направление „Образование, спорт и младежки дейности" на Столична община, Иван Лалов – член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис, и Георги Дончев – директор на WINBET Национален тенис център.

Специален гост на събитието беше националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, която се срещна с участниците и ги поздрави за представянето им.

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