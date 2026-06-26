Шампионът Синер срещу сърбин, а Джокович срещу китаец на старта на Уимбълдън

Световният номер 1 в тениса Яник Синер (Италия) ще започне защитата на титлата си от "Уимбълдън" срещу Миомир Кецманович (Сърбия).

25-годишният италианец, който през миналата година отстрани Григор Димитров в четвъртия кръг по пътя към първата си титла от надпреварата, започва в горната част на схемата и е основен кандидат да повтори успеха си в отсъствието на Карлос Алкарас. Испанецът все още се възстановява от контузия в китката и ще пропусне втори пореден турнир от Големия шлем.

Jannik Sinner returns his Wimbledon trophy ahead of the 2026 edition 👀



'Hopefully it's only for a few weeks' 🏆🇮🇹



↳ Wimbledon. Starts 29 June. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/ql7hbritD9 — Stan Sport (@StanSportAU) June 24, 2026

Носителят на седем титли на тревните кортове в Лондон Новак Джокович (Сърбия) ще играе в първия кръг срещу Ибин У (Китай).

Шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев (Германия), който е поставен под номер 2 в отсъствието на Алкарас, стартира срещу Александър Блокс (Белгия).

Най-добрият български тенисист Григор Димитров, който получи място в схемата с "уайлд кард", ще стартира срещу квалификанта Дейн Суийни (Австралия).

Първият кръг от турнира започва в понеделник, а финалът ще бъде на 12 юли.

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