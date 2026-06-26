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  3. Новак в Серия А2 представи световен вицешампион с България

Новак в Серия А2 представи световен вицешампион с България

  • 26 юни 2026 | 21:00
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Новак в Серия А2 представи световен вицешампион с България

Националът Борис Начев официално бе представен като ново попълнение на новака в италианската Серия А2 Джой Волей (Джоя дел Коле).

202-сантиметровият център пристига отбор след сезон в елитния Сонепар (Падуа). В Джоя дел Коле Начев ще бъде съотборник с друг български национал - Владимир Гърков, и ще носи фланелка с номер 1.

Световният вицешампион с националния отбор на България стартира кариерата си в родния Черно море (Варна), където прекара пет сезона.

"Много сме доволни от подписването на договора с Борис. Говорим за млад играч с голям потенциал, който вече познава нивото и темпото, изисквани от италианската лига. Сигурен съм, че ще се утвърди като един от най-обещаващите играчи в цялата лига. Благодаря на всички за този ход", заяви президентът на клуба Джани Д'Елиа.

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