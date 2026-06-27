И футболът не му е чужд! Уембаняма заби страхотен гол и го отпразнува в стил Кристиано Роналдо

Френският център на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма шокира феновете, след като отбеляза зашеметяващ пряк свободен удар по време на мач в Токио. 224-сантиметровата суперзвезда от НБА заби топката перфектно в горния ляв ъгъл на противниковия вратар, преди да се втурне към корнер флага, за да отпразнува попадението по емблематичния за Кристиано Роналдо.

🫵🏽 RESPONDA:



Victor Wembanyama tem vaga de cobrador de falta no seu time de futebol? 😅



Assistam até o final que tem surpresa pic.twitter.com/vqJ8XcdLwK — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) June 25, 2026

Все пак, трябва да се отбележи, че преди да стане една от най-големите звезди на баскетбола, Уемби се е занимавал с джудо и футбол, след което се фокусира върху играта с оранжевата топка.

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