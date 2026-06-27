И футболът не му е чужд! Уембаняма заби страхотен гол и го отпразнува в стил Кристиано Роналдо

Френският център на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма шокира феновете, след като отбеляза зашеметяващ пряк свободен удар по време на мач в Токио. 224-сантиметровата суперзвезда от НБА заби топката перфектно в горния ляв ъгъл на противниковия вратар, преди да се втурне към корнер флага, за да отпразнува попадението по емблематичния за Кристиано Роналдо.
Все пак, трябва да се отбележи, че преди да стане една от най-големите звезди на баскетбола, Уемби се е занимавал с джудо и футбол, след което се фокусира върху играта с оранжевата топка.