Капитанът на Венецуела изчезна при земетресенията

Капитанът на националния волейболен отбор на Венецуела Уилнер Ривас е сред изчезналите при катастрофалните земетресения в страната. Новината съобщиха от последния му отбор - френския Нарбон.

Според информацията Ривас е бил със семейството си в щата Ла Гуайра по време на трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Сградата, в която волейболистът е живял, се е разрушила и оттогава няма връзка с него, съпругата и детето им.

Силното земетресение причини значителни щети в жилищните райони на Каракас и по централното крайбрежие на страната. Ла Гуайра е сред най-засегнатите райони: срутването на множество инфраструктури и средствата за комуникация правят операциите по търсене и преброяването на изчезналите лица изключително трудни. С напредването на часовете липсата на новини за капитана на националния отбор и членовете на семейството му увеличи безпокойството както във Венецуелската волейболна федерация, така и сред съотборниците и феновете. Всички споделят призиви и съобщения за търсене в социалните мрежи с надеждата да получат полезна информация.

"От Венецуелската федерация по волейбол изразяваме най-дълбоката си солидарност с цялата страна и семействата, засегнати от скорошните земетресения. Спазвайки националните насоки за превенция, обявяваме временното спиране на всички дейности, турнири и тренировки за нашия спорт, като приоритет е безопасността и благополучието на нашата спортна общност. Също така ви информираме, че поддържаме постоянна комуникация със съответните власти в активното издирване на спортисти, обявени за изчезнали. Изразяваме най-дълбоката си благодарност на спасителните екипи и доброволците за тяхната неуморна работа. С единството, устойчивостта и екипната работа ще преодолеем това. Сила и благословия за цяла Венецуела!", написаха от местната федерация.

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