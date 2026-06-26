Секси подкрепа за Бразилия

Супермоделът Алесандра Амброзио заяви своята подкрепа към родната си Бразилия на Световното първенство по футбол по доста секси начин.

Бившият ангел на "Victoria's Secret" не спира да бълва снимки и видеа свързани с любимия отбор, както от стадиона, така и различни фотосесии.

Някои от кадрите са доста "горещи", като бразилката разкрива изумителното си тяло по бански в жълто-зелено, а под публикациите й не спират да валят лайкове и коментари за убийствената й визия.

Снимка: Инстаграм

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