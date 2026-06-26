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Секси подкрепа за Бразилия

  • 26 юни 2026 | 19:02
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Супермоделът Алесандра Амброзио заяви своята подкрепа към родната си Бразилия на Световното първенство по футбол по доста секси начин.

Бившият ангел на "Victoria's Secret" не спира да бълва снимки и видеа свързани с любимия отбор, както от стадиона, така и различни фотосесии.

Някои от кадрите са доста "горещи", като бразилката разкрива изумителното си тяло по бански в жълто-зелено, а под публикациите й не спират да валят лайкове и коментари за убийствената й визия.

Снимка: Инстаграм

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