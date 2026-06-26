България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

Националният отбор на България за юноши до 18 години се класираха за полуфиналите на Балканиадата в Подгорица (Черна гора), след като записа втора категорична победа. Момчетата на селекционера Мирослав Живков надиграха връстниците си от Гърция с 3:0 (25:13, 25:15, 25:22) във втория си мач от Група В на турнира, игран този следобед.

Така младите български "лъвчета" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което са сигурни полуфиналисти. България ще играе срещу Сърбия в последната си среща от групата утре (27 юни) от 20,30 часа българско време.

Най-полезен за България стана Павел Дженев с 16 точки (1 блок и 56% ефективност в атака - +8), а Никола Градинаров добави още 13 точки (2 аса, 52% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане - +9) за победата.

За тима на Гърция резервата Николаос Тацис завърши с 11 точки (2 блока и 56% ефективност в атака - +7).

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