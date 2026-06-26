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Португалия запазва доверието на българските фенове преди решителната фаза на Световното първенство

  • 26 юни 2026 | 17:11
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Португалия запазва доверието на българските фенове преди решителната фаза на Световното първенство

С наближаването на елиминационната фаза на Мондиал 2026 напрежението около битката за световната титла нараства. След близо две седмици футболни емоции фаворитите постепенно затвърждават позициите си, а феновете все по-уверено застават зад своите прогнози.

Актуални данни от платформата на Kaizen Gaming | Betano, обхващащи периода от началото на Световното първенство на 11 юни до 24 юни, показват кои отбори и футболисти печелят най-силно доверие сред българските потребители. Предпочитанията им очертават любопитна картина – с утвърдени фаворити, водещи европейски футболни сили и най-големите звезди на световния футбол.

Българските фенове избират Португалия

Както и преди началото на турнира, българските потребители продължават да насочват доверието си към няколко от водещите европейски национални отбори. Най-голям дял от залозите за краен победител в турнира е насочен към Португалия – 19,19%. Следват Нидерландия с 12,85%, Франция с 10,46%, Испания с 10,37% и Германия с 8,82%.

В сравнение с прогнозите преди началото на Световното първенство челната четворка остава без промяна. Единственото разместване сред първите пет фаворита е изкачването на Германия, която измества Бразилия.

Така петте най-предпочитани отбора събират над  61%  от всички залози на българските потребители за бъдещия световен шампион.

Топ 5 фаворити сред българските потребители:

1. Португалия – 19,19%

2. Нидерландия – 12,85%

3. Франция – 10,46%

4. Испания – 10,37%

5. Германия – 8,82%

Борбата за голмайстор
В прогнозите за голмайстор на турнира Килиан Мбапе е най-предпочитаният избор сред българските потребители с 26,18% от всички прогнози. След него се нареждат Хари Кейн с 8,04%, Кристиано Роналдо със 7,20%, Лионел Меси с 5,57% и Игор Тиаго с 4,78%.

Преди началото на Световното първенство прогнозите на българските фенове за голмайстор на турнира нареждаха на първо място именно Игор Тиаго.

При останалите индивидуални отличия Бруно Фернандеш е най-предпочитаният избор за най-много асистенции, а Ламин Ямал получава най-голямо доверие в прогнозите за отличието за най-добър млад футболист на турнира.

Очакванията по света
Интересна тенденция продължава да се наблюдава и в глобален план. В държавите с участващи национални отбори феновете традиционно застават зад своите фаворити, докато на пазари без национален представител предпочитанията се насочват към утвърдени футболни сили. В глобален мащаб категоричен фаворит е Бразилия, която събира над една трета от всички залози за бъдещ световен шампион. Въпреки различията при фаворитите за титлата, Килиан Мбапе е водещият избор за голмайстор както сред българските потребители, така и сред феновете по света.

С наближаването на елиминационната фаза предпочитанията на феновете вече са ясно очертани. Дали прогнозите ще се окажат верни, предстои да разберем съвсем скоро, когато започне решителната битка за световната титла.

* Данните са за периода 11-24 юни 2026 г.

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