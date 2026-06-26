Казусите, които разкриват недостатъците на Световното първенство с 48 отбора

Трябва да изминат 72 мача от настоящото Световното първенство, за да се намали броят на отборите от 48 на 32, а досега на турнира му липсва елемент на истински риск в груповата фаза, констатира "Би Би Си" в свой анализ, посветен на новия формат.

Разбира се, Южна Корея може и да не се съгласи, след като шокиращата загуба с 0:1 от Южна Африка в сряда изпрати „Бафана Бафана“ в елиминационната фаза за първи път в историята им. Рискът обаче е ограничен, тъй като Южна Корея все още има много голям шанс да достигне до фазата на последните 32 като един от осемте най-добри отбора, заели трето място. Актив от три точки и голова разлика от -1 вероятно ще бъде достатъчен.

Ако обаче загубата от Южна Африка се беше случила на Световното първенство през 2022 г., когато само първите два отбора от всяка група се класираха напред, Южна Корея вече щеше да е напът за вкъщи.

Добавянето на класиращи се отбори от третите места в групите е необходима характеристика на този нов формат, за да се осигурят 32 тима в елиминациите. Това обаче създаде допълнителни сценарии, при които отборите могат да играят за конкретни резултати, за да се класират или на практика да си избират противници.

Два мача тази седмица се превърнаха в истински тест за формата. Първият от тях вече доведе до удобното равенство, което трябва да изпрати и двата отбора напред.

Разширяването на Световното първенство до 48 отбора винаги е представлявало един очевиден проблем – това е несъвършено число за турнир. При 32 отбора математиката беше проста: осем групи по четири отбора, като първите двама продължаваха към осминафинали, след това четвъртфинали, полуфинали и финал.

С добавянето на още 16 нации ФИФА трябваше да намери начин да стигне до симетрична елиминационна фаза. Идеално решение, което да запази интензивността на предишния формат, нямаше.

Първоначалният план беше да се създадат 16 групи от по три отбора. Първите два от всяка група щяха да продължат към осминафиналите. Но имаше проблем. Групите от три отбора означаваха, че участниците в последния мач щяха да знаят точно какво им е необходимо, за да се класират. Тимовете можеха да играят за конкретни резултати, за да си осигурят място в елиминациите.

В крайна сметка ФИФА добре познава предполагаемите уговорки от скандала на Световното първенство през 1982 г. Тогава, в групи от по четири, отборите не играеха последните си мачове по едно и също време. Западна Германия се изправи срещу Австрия в последния двубой от групата. Минимална победа за германците щеше да класира и двата отбора за сметка на Алжир. Мачът завърши 1:0 за Западна Германия. Алжир отпадна.

ФИФА промени формата, така че всички последни мачове да се играят едновременно, но това нямаше да е възможно при групи от три отбора.

Кулминацията на груповата фаза в Катар беше толкова вълнуваща, че ФИФА преосмисли решението си. Прие се, че трябва да има 12 групи от по четири отбора и последните два мача да се играят по едно и също време, за да се определи кой ще се класира.

Имаше обаче една съществена разлика – нещо, което премахна голяма част от риска, направил последното Световно първенство толкова завладяващо. Осем от отборите на трето място трябва да продължат напред, за да има 32 тима в елиминациите. Така стана по-трудно да отпаднеш, отколкото да продължиш.

Един проблем стана ясен с два мача тази седмица. Първо, в четвъртък Австралия игра срещу Парагвай. Отборите бяха втори и трети в група D, и двата с по три точки. Четири точки почти сигурно са достатъчни за заемане на едно от осемте места за трети отбори, което създаде ситуация, в която и двата тима знаеха, че равенството е от полза и за двата. Мачът завърши 0:0.

Австралия със сигурност продължава напред като втори в групата и отпразнува това със своите привърженици след последния съдийски сигнал. Парагвай не показаха бурни емоции, но освен ако не се случи много малко вероятна поредица от резултати в оставащите групи, те също ще продължат.

Следващият интересен мач в това отношение е Австрия срещу Алжир в група J (05:00 ч. българско време в неделя). Отново двата отбора са втори и трети с по три точки. Една точка е много вероятно да изпрати и двата тима напред, докато загубата е много по-вероятно да изпрати единия у дома. Ще видим ли ново равенство?

След като беше ощетен през 1982 г., Алжир може да се окаже облагодетелстван през 2026 г.

Може да се твърди, че и мач от група F в четвъртък попада в същата категория, като Япония започна мача с четири точки, а Швеция с три. Този двубой също завърши 1:1, за да гарантира на скандинавците класиране, но за Япония нямаше реален риск, дори ако бяха загубили.

Същото важи и за група L, където Гана има четири точки, а Хърватия – три.

Има много примери за отбори, които доиграват последните 10 минути от мач в групата без никакъв интерес да атакуват, защото и двата знаят, че продължават напред. Разбира се, това не означава, че двата отбора просто ще играят за точка тази седмица, но възможността съществува. На Евро 2020 имахме същите обстоятелства.

Преди последния си мач в групата Украйна и Австрия бяха съответно на второ и трето място с по три точки, знаейки, че четири точки вероятно ще са достатъчни за класиране напред като един от най-добрите трети отбори.

Двата тима обаче не завършиха наравно.

Австрия спечели с 1:0 и се изкачи на втора позиция, докато Украйна в крайна сметка успя да се промъкне до осминафиналите. Украинците се оказаха с един гол по-добра голова разлика от Финландия, която загуби последния си мач по-късно същия ден.

Букмейкърите със сигурност не поемат излишни рискове. За мачовете Австралия-Парагвай и Австрия-Алжир коефициентите за равенство бяха близки до 2.00, което предполага висока вероятност.

Отборите, които играят по-късно, може да предпочетат по-благоприятен съперник

Разбира се, отборите и преди са можели да играят за конкретни резултати, още преди въвеждането на правилото за класиране на трети отбори.

Да вземем за пример един инцидент от Евро 2004, който накара вратаря на Италия Джанлуиджи Буфон и президента на италианската федерация Франко Караро да отправят обвинения в уреждане на мач.

Ако мачът Швеция-Дания завършеше наравно с отбелязани поне по два гола от всеки отбор, Италия щеше да остане на трето място заради по-малкото вкарани голове в директните двубои между трите тима.

Швеция изравни в 89-ата минута. Крайният резултат? Швеция 2:2 Дания.

От УЕФА настояха, че в резултата няма нищо подозрително.

На това Световно първенство обаче има и допълнителен обрат. Съперниците на класиралите се трети отбори се определят от това от кои групи идват те. Ако играеш по-рано, нямаш представа къде ще отидеш, ако завършиш трети. Ако играеш по-късно, вече знаеш как изглежда пътят напред.

Какво означава това на практика?

Вторият в група J ще играе с победителя от група H, където в момента начело е Испания.

Но къде ще отиде третият отбор от група J? Той може да се изправи срещу победителя от група L, може би Англия, или срещу Швейцария, която завърши на първо място в група B.

Австрия и Алжир ще знаят как изглежда схемата за елиминациите. Те може да се окажат в позиция, в която третото място е по-изгодно от второто. Вместо да играе за равенство, Австрия може да сметне, че е по-добре да загуби и да поеме по този път в турнира.

Времето също може да изиграе своята роля. Ако има бури, които наложат прекъсване на даден мач, от ФИФА заявиха, че другата среща от групата няма да бъде спирана. Така един двубой може да бъде спрян за няколко часа заради мълнии и когато отборите се върнат на терена, те вече ще знаят какво точно им е нужно, за да се класират.

След като мачът Австралия-Парагвай завърши наравно, а предстои и двубоят Австрия-Алжир, вероятно ще възникнат още въпроси относно разумността на този формат.

Това беше изборът на ФИФА. Разширяването на Световното първенство беше част от манифеста, с който президентът Джани Инфантино беше избран през 2016 г.

Може би това ще даде на Инфантино причина да върне турнира към перфектния брой участници. Не чрез намаляване до 32, а чрез увеличаване до 64.

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