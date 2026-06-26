Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

Плажът в Шабла се превръща в сцена на третия кръг от Grifid Masters - държавното първенство по плажен волейбол за мъже и жени. След старта в София и продължението в Приморско, веригата пристига на север от 26 до 28 юни със състав от 25 двойки - девет при жените и шестнайсет при мъжете - и с все по-ясна картина на това кои ще са главните действащи лица в генералното класиране.

При жените начело са Ивет Гавраилова и Антония Николова. Двойката започна сезона с бронз в София, а в Приморско грабна титлата след трисетова драма с Елица Христова и Свилена Стоянова - 21:11, 17:21, 15:8. И двата дуета ще участват в Шабла. До тях в схемата са и шампионките от София - Дарина Киндова и Елеонора Гичева, които записаха добро представяне за България на завършилото Балканско първенство, както и бронзовите медалистки от Приморско Стефани Кьосева и Вероника Иванова.

Бронзовите медалистки от София Ирена Мишонова и Славина Колева, не са в листата за Шабла - отсъствие, което отваря врата за по-малко познати имена като Милена Стоянова/Кристиана Атанасова, Кремена Монова/Таня Филипова, Адриана Дундарова/Мария Пулева и Габриела Димитрова/Антонина Параскеева.

При мъжете генералното класиране води Георги Антов, който след загубен финал в София (с Константин Митев) триумфира в Приморско в нов тандем със Захари Згуров, надигравайки Мартин Йочев и Денислав Димитров - 21:9, 21:16. И четиримата са на старта в Шабла, като Йочев и Димитров определено ще търсят реванш за изпуснатото злато. Бронзовите медалисти от двата изиграни кръга - Александър Цанев/Борис Георгиев (София) и Александър Добрев/Георги Салпаров (Приморско) - допълват групата на фаворитите.

Най-добрата българска двойка - Димитър Калчев и Димитър Механджийски, пропуска втори пореден турнир от веригата след победата си в София.

Сред новите имена в стартовия списък личи името и на Денис Карягин, който ще си партнира с Веселин Стоилов.

Прякото предаване от мачовете за медали в третия кръг на Grifid Masters в Шабла започва в неделя, от 12:00 часа, на живо в програмата на спортна телевизия РИНГ.

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