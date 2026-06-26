Евролигата обяви всички 20 отбора за сезон 2026/27, потвърдено е и участието на Балкан в ЕвроКъп

Бордът на директорите на Евролигата проведе среща днес в Барселона, на която бяха одобрени редица стратегически и състезателни решения. Те ще бъдат представени за ратификация на Общото събрание на 7 юли 2026 г.

Управителният съвет утвърди състава от 20 отбора, които ще се състезават в Евролигата през сезон 2026/27, като Париж и Бешикташ получиха едногодишни "уайлд кард" покани. Финалистът от 2025 г. Монако няма да участва в турнира през новия сезон, като ще се включи в ЕвроКъп.

Участващите клубове в Евролигата за сезон 2026/27 са:

Анадолу Ефес, АСВЕЛ Вильорбан, Баскония, Бешикташ, Цървена звезда, Дубай, Олимпия Милано, Барселона, Байерн Мюнхен, Фенербахче, Апоел Тел Авив, Макаби Тел Авив, Олимпиакос, Панатинайкос, Париж, Партизан, Реал Мадрид, Валенсия, Виртус Болоня, Жалгирис.

The 20-team lineup that will compete in the 2026-27 EuroLeague season #EveryGameMatters pic.twitter.com/mq4oqkuqm8 — EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2026

Клубовете потвърдиха ангажимента си за разширяване на Евролигата до 24 отбора за сезон 2027/28. Те се споразумяха да продължат да оценяват състезателни формати, които биха могли да поемат това разширение, като същевременно запазят принципа всеки отбор да играе срещу всеки друг и осигурят по-добра интеграция в европейския баскетболен календар.

Бордът одобри и удължаването на 10-годишния лиценз на Реал Мадрид, след като съответният процес приключи в понеделник, 22 юни.

Освен това, главният изпълнителен директор на Euroleague Basketball Чус Буено информира борда за текущия процес по преобразуване на настоящите дългосрочни клубни лицензи във франчайзи. Очаква се този процес да бъде завършен през сезон 2026/27.

Той също така предостави актуална информация за процеса по проучване на разпределението на бъдещи франчайзи, който официално ще започне на 1 юли 2026 г. Бордът беше информиран за значителния интерес от множество страни, включително съществуващи клубове от Евролигата, както и баскетболни организации и инвеститори, представляващи нови пазари.

Бордът одобри създаването на Суперкупата (SuperCup) – ново попълнение в портфолиото от състезания на Евролигата. Очаква се първото издание да се проведе на 18 и 19 септември 2026 г. Допълнителни подробности относно формата на състезанието и участващите отбори ще бъдат обявени на по-късен етап.

Беше одобрен и официалният календар за сезон 2026/27, като Евролигата и ЕвроКъп ще стартират съответно на 24 и 29 септември.

Бордът одобри и серия от предложени изменения в правилника на състезанието, които също ще бъдат представени на Общото събрание за ратификация. Предложените промени включват:

Общото събрание на Евролигата ще се събере на 7 юли 2026 г., за да разгледа ратификацията на решенията на борда.

"Невероятно сме горди да съберем най-добрите 52 клуба от цяла Европа в нашите състезания, представящи най-важните баскетболни пазари на континента, като същевременно продължаваме да отваряме възможности за развиващи се територии. Нивото на интерес от клубове, които искат да се присъединят към нашите турнири, е изключително, което потвърждава силата на платформата на Euroleague Basketball и нарастващата привлекателност на нашата дългосрочна визия.

Бих искал лично да благодаря на всеки клуб, който изрази желание да стане част от нашето семейство. Въпреки че определихме състезанието на 52 отбора за този сезон, за да гарантираме най-високите стандарти за качество и конкурентоспособност, нашата стратегия за разширяване е създадена с мисъл за бъдещето. Изграждаме платформа, която ще приветства повече клубове, повече пазари и повече фенове, и съм уверен, че много от тези, които проявиха интерес днес, ще имат възможността да се присъединят към нас през следващите години.

Развълнувани сме от силното ниво на интерес, което видяхме през последните седмици както от клубове, така и от инвеститори и градове, които искат да станат франчайз на Евролигата. Те осъзнават, че сме изградили първокласно състезание с най-силните клубни марки и фенски бази в европейския баскетбол, подкрепено от доказан бизнес модел със справедлива оценка на активите, ясна траектория на растеж и уникална структура на собственост, управлявана от самите клубове. Те искат да бъдат част от това пътуване.

Откакто се присъединих към Евролигата и приложихме нашата нова стратегическа визия и франчайз план, вече сме потвърдили пазарна оценка от 1,4 милиарда евро чрез получени оферти, удвоявайки оценката си от миналата година. Въз основа на инерцията, която виждаме, очакваме ново удвояване през следващите два сезона, което ни поставя на път да достигнем оценка от 4 милиарда евро в рамките на следващите три до четири години.

През миналия сезон 37% от нашите клубове акционери постигнаха финансова устойчивост. Очакваме тази цифра да надхвърли 70% през следващите две до три години. Това показва, че традиционният европейски баскетболен модел се развива в по-устойчив хибриден модел, който позволява на клубовете да станат финансово по-силни, като същевременно запазват конкурентоспособността и спортните постижения, които правят европейския баскетбол уникален.

На 7 юли в Барселона ще представим нашата трансформираща визия за бъдещето на европейския баскетбол пред нашите клубове акционери, лиги и медии.

В основата на тази визия е EuroLeague+, нова дигитална платформа, създадена да се превърне в дома на европейския баскетбол.

EuroLeague+ ще свързва фенове, клубове и лиги чрез интегрирана екосистема от продукти и услуги, създавайки нови възможности за ангажираност, растеж и стойност в целия спорт.

С пускането на бета версията си този септември, EuroLeague+ представлява важен етап в нашата стратегия за ускоряване на дигиталната трансформация на европейския баскетбол и засилване на връзката ни с милиони фенове по света. Това са наистина вълнуващи времена за нашия спорт", заяви Чус Буено.

Междувременно, бяха потвърдени и участниците в ЕвроКъп през новия сезон, където сред тях ще бъде и родният шампион Балкан.

Let the journey begin 💫



The teams for the 2026-27 BKT EuroCup season have been confirmed 🤩#RoadToGreatness pic.twitter.com/Q8zoatoAVT — BKT EuroCup (@EuroCup) June 26, 2026

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