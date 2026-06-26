България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

Българските национали започват днес участието си на Балканското първенство по плажен волейбол до 18 години в румънския град Констанца.

Турнирът ще продължи до до неделя.

При мъжете България ще бъде представена от двойките Георги Попов - Константин Дойнов и Хюсеин Хюсеинов - Илкай Шабан. Двата дуета са съответно шампиони и вицешампиони за 2025 година.

Попов и Дойнов попаднаха в група D заедно с представителите на Румъния и Турция. Хюсеинов и Шабан се паднаха в група С, където са състезателите на Румъния и Гърция.

Дамските двойки за България са шампионките от 2025 година Анелия Попова - Симона Милушева, както Симона Сараклийска - Симона Петрова, спечелили квалификация този юни. И двата български дуета ще срещнат състезатели от Гърция и Турция в групи С и D.

Треньорите на България са Мирослав Градинаров и Ралица Михайлова.

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