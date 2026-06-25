Пьотр Нестеров се класира на полуфинал на "Чалънджър" в Пловдив

Пьотр Нестеров се класира на полуфинал на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив, който е с награден фонд 56 700 евро. В днешната си среща българинът надигра Томазо Компанучи с 6:3, 7:6(4) в рамките на 121 минути.

Нестеров спечели бързо първия сет срещу намиращия се с 22 места пред него в ранглистата Компанучи. Българинът загуби първото си подаване, но отговори с два бързи пробива и завърши частта при 6:3. Във втория сет пробиви нямаше и се стигна до тайбрек, в който Нестеров получи разиграване за мача на собствен сервис и го спечели за 7-4.

На полуфиналите българинът ще срещне австриеца Сандро Коп, който надделя с 6:3, 6:3 над американеца Дейли Бланч. В другия мач ще се срещнат испанците Андрес Сантамарта Ройг и Иняки Монтес-Де Ла Торе.

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