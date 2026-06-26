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Мондиал 2026 вече е най-резултатното Световно в историята

  • 26 юни 2026 | 08:47
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Мондиал 2026 продължава да чупи рекорди, след като вече стана и най-резултатното издание в историята на турнира. Това се стана факт с петте паднали гола гола на двубоя между Турция и САЩ, завършил с победа с 3:2 на южните ни съседи.

Така общият брой голове достигна 177, а рекордът беше подобрен в 59-ия мач от Световното първенство. Изчисленията досега показват, че средно на мач падат близо 3 попадения - 2.95 гола на среща.

За сравнение, предишният рекорд от 172 попадения беше достигнат във всички 64 мача на Световното първенство през 2022 г. в Катар. Беше ясно, че попаденията на този Мондиал ще бъдат рекордни, тъй като и мачовете са много повече.

„Подобряването на предишния най-висок резултат от 172 гола подчертава вълнението и майсторството, които вече направиха Световния шампионат през 2026 година толкова незабравим“, написа президентът на ФИФА Джани Инфантино в социалната платформа Инстаграм.

Официално: Мондиал 2026 е най-посетеното Световно първенство
Официално: Мондиал 2026 е най-посетеното Световно първенство

Мондиал 2026 вече стана и най-посещаваният в историята, като вече изравни рекорда и по брой автоголове - 12.

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