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  3. Официално: Мондиал 2026 е най-посетеното Световно първенство

Официално: Мондиал 2026 е най-посетеното Световно първенство

  • 26 юни 2026 | 01:34
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Мондиал 2026 счупи рекорда за най-посетено Световно първенство в историята. Рекордът стана факт в днешния ден, в който се играят мачове от третия кръг в груповата фаза.

До момента турнирът, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико, е посетен от 3 605 357 зрители. От ФИФА веднага се похвали с новия рекорд.

Основната причина за постижението е фактът, че това е първото Световно първенство, което се провежда с 48 отбора, а общият брой на мачовете, е 104.

Очаква се до края на шампионата двубоите да бъдат гледани на живо от над 5,5 млн. зрители.

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