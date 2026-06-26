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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Тунис - Нидерландия
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  3. Адвокаат след загубата от Кот д'Ивоар: Сами им подарихме първия гол

Адвокаат след загубата от Кот д'Ивоар: Сами им подарихме първия гол

  • 26 юни 2026 | 03:10
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Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат коментира поражението с 0:2 от Кот д'Ивоар на Мондиал 2026, като изтъкна разликата в класите между двата отбора.

Срещата беше от последния кръг на груповата фаза. След загубата тимът на Кюрасао остана на последно място в група "E" с актив от едва 1 точка и по този начин отпадна от надпреварата.

Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия
Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

„Не мога да упрекна никого – отборът работи усърдно, за да постигне резултат“, заяви Адвокаат.

„Сами подарихме първия гол на съперника. Въпреки това, имахме достатъчно моменти да отбележим. Такива загуби се случват, когато играеш срещу по-силен противник“, добави опитният специалист.

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Снимки: Gettyimages

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