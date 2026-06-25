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  3. Джордж Лазаров влезе в топ 8 в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров влезе в топ 8 в Куршумлийска Баня

  • 25 юни 2026 | 12:50
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Джордж Лазаров влезе в топ 8 в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за мъже в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин елиминира във втория кръг квалификанта Матео Мезалио (Италия) със 7:6(6), 6:0 след 95 минути игра.

Лазаров навакса ранен пасив от 1:3 гейма, след което се стигна до тайбрек, в който той отрази сетбол при 5:6 точки и със серия от три поредни разигравания стигна до успеха в първата част. Впоследствие българинът доминираше и не даде повече дори гейм на съперника.

В търсене на втори пореден полуфинал във веригата на Международната федерация, която от днес се преименува на World Tennis, той очаква утре победителя от срещата между номер 6 Джанникола Мизази (Италия) и квалификанта Марко Милосавлевич (Сърбия).

В надпреварата на двойки Лазаров и Кирилс Соколовс (Латвия) ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу водачите в схемата Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

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