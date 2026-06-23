Наоми Осака е четвъртфиналистка в Германия

Шестата поставена в основната схема Наоми Осака (Япония) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на тревна настилка от сериите WTA 500 в Бад Хомбург (Германия) с награден фонд 1 049 083 евро.

Бившата номер 1 в света победи Елиза Мертенс (Белгия) с 6:3, 6:3 и достигна до първия си четвъртфинал за сезона. Японката имаше максимална ефективност, като наниза 7 аса и завърши с 22 печеливши удара срещу само 8 непредизвикани грешки.

Изненадващо петата поставена Линда Носкова (Чехия) отпадна във втория кръг след поражение от румънката Елена-Габриела Русе с 1:6, 3:6.

Американката Ема Наваро отстрани представителната на домакините Ева Лис със 7:6(6), 6:3.

Рускинята Екатерина Александрова си осигури сблъсък с втората поставена своя сънародничката Мира Андреева, след като елиминира Ан Ли (САЩ) с 6:1, 6:7(5), 6:1.

Китайката Синюй Ван също е четвъртфиналистка, след като се наложи над канадката Лейла Фернандес с 6:3, 6:4.

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