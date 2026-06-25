Френски футболист се удави в река Рона

Френският футболист Кензо Кис от втородивизионния Гингам почина на 21-годишна възраст, след като се удави в река Рона. Гингам и предишният му клуб Сент Етиен отдадоха почит в публикации в социалните мрежи.

Според информации, Кис е плувал с приятели в опит да се разхлади в горещините, обхванали Франция, на място, считано за опасно и където плуването е забранено. Трима души са били спасени от пожарната, докато Кис е бил в критично състояние и е починал по-късно.

Напоследък във Франция е имало редица фатални инциденти при плуване, тъй като температурите в много райони се покачиха доста над 40 градуса по Целзий.

Кис се присъедини към Гингам миналата година и игра в дублиращия им отбор след седем години в Сент Етиен.

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