Хартс назначи белгиец

Ваутер Вранкен е новият мениджър на Хартс, съобщиха от вицешампиона на Шотландия. 47-годишният белгиец подписа договор за два сезона с клуба от Единбург. Специалистът заменя Дерек Макинес, който премина в Рейнджърс през лятото.

Вранкен е двукратен победител в анкетата за треньор номер 1 в Белгия. До момента той работи в Сeнт Тройден. Той е бивш наставник на Гент, Генк, Мехелен, Ломел и Кортрайк.

Hearts have appointed Wouter Vrancken as their new head coach after Derek McInnes moved to Rangers 👔🤝 pic.twitter.com/sEkmnMUE3V — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 25, 2026

През миналото първенство столичани завършиха на второ място в крайното класиране за първи път през последните две десетилетия. Хартс ще участва в квалификациите в Шампионската лига, като първи съперник на тима е Щурм Грац.

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Снимки: Imago