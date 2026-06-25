Хартс назначи белгиец

Ваутер Вранкен е новият мениджър на Хартс, съобщиха от вицешампиона на Шотландия. 47-годишният белгиец подписа договор за два сезона с клуба от Единбург. Специалистът заменя Дерек Макинес, който премина в Рейнджърс през лятото.
Вранкен е двукратен победител в анкетата за треньор номер 1 в Белгия. До момента той работи в Сeнт Тройден. Той е бивш наставник на Гент, Генк, Мехелен, Ломел и Кортрайк.
През миналото първенство столичани завършиха на второ място в крайното класиране за първи път през последните две десетилетия. Хартс ще участва в квалификациите в Шампионската лига, като първи съперник на тима е Щурм Грац.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago