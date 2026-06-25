Охлаждаща пауза спаси мачовете в Орлеан

Двубоите от Лигата на нациите във френския град Орлеан вече стартираха, въпреки колебанията по отношение на провеждането им поради горещата вълна, обхванала страната. Феновете се наслаждават на волейбол от висока класа благодарение на организаторите и властите, които въведоха изключителна мярка: охлаждаща пауза.

Поради екстремните метеорологични условия, всеки гейм ще бъде прекъснат два пъти, за да се позволи на състезателите да се охладят и хидратират отново. Паузите се задействат автоматично, когато първият отбор достигне 8 и 16 точки. Всяка пауза за охлаждане ще продължи 60 секунди.

Традиционните паузи между геймовете също са променени: ще бъдат увеличени на 5 минути, което е по-дълго от обичайното изискване на международните регулации (3 минути).

Притесненията относно високите температури и характеристиките на КО′Мет Арена, която няма постоянна климатична система, доведоха до въпросното решение на префектура Лоаре за провеждане на състезанията и обществен достъп. Ситуацията ще продължи да се наблюдава ежедневно от местните власти, които ще присъстват и следобед и вечер в залата, за да проверяват постоянно условията за безопасност.

Това е необичайна мярка за международния волейбол, но не е непозната в спорта като цяло. Години наред във футбола, по време на най-интензивните горещи вълни, такива решения спасяват положението.

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