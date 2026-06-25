Международната федерация по баскетбол представя платформата FIBA Speak Up

В съответствие със стратегическата си цел за устойчивост и иновации, Международната баскетболна федерация (ФИБА) обяви стартирането на платформата FIBA Speak Up – специализиран канал за подаване на сигнали, който отразява постоянния ангажимент на централата към защитата и почтеността, информираха от Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол).

Платформата предоставя сигурен канал, чрез който лицата могат да подават сигнали относно защитата на участниците в спорта (safeguarding), почтеността и други въпроси, които може да изискват разглеждане от ФИБА. Платформата също така позволява сигналите да бъдат подавани поверително и осигурява защитена последваща комуникация между подателя на сигнала и отговорния служител по случая в международната централа.

Стартирането на тази платформа е израз на постоянния ангажимент на ФИБА да защитава почтеността на баскетбола и да гарантира, че лицата, ангажирани със спорта, имат достъп до подходящи канали за отговорно и добросъвестно подаване на сигнали.

БФБаскетбол публикува линк към платформата FIBA Speak Up в своя официален сайт. "Сигналите, подадени чрез платформата FIBA Speak Up, ще бъдат разглеждани в съответствие с приложимите разпоредби, политики и вътрешни процедури на FIBA. Платформата не е предназначена да замени другите канали за подаване на сигнали, които ФИБА ще продължи да поддържа и наблюдава", добавиха от баскетболната централа.

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