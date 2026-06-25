Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскетболните националки до 20 години победиха Гърция в контрола

Баскетболните националки до 20 години победиха Гърция в контрола

  • 25 юни 2026 | 11:20
  • 248
  • 0
Баскетболните националки до 20 години победиха Гърция в контрола

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години записа нов успех в контролите от подготовката си преди Европейското първенство в дивизия В, което предстои в Самоков от 4 до 12 юли. Тимът, воден от селекционера Маргарита, Маринкова надви Гърция със 72:70 в "Арена СамЕлион" снощи в Самоков.

Двата състава ще играят отново помежду си днес (25 юни).

Националките са в група C на шампионата, като ще спорят с тимовете на Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина.

Билетите вече са в продажба и са в четири ценови категории:
- Дневен единичен билет - 5 евро - включва всички мачове в двете зали
- Семеен дневен билет - 10 евро - за двама родители с до три деца под 12-годишна възраст
- Турнирен билет - 35 евро
Семеен турнирен билет - 70 евро;

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Националите заминаха за Северна Македония

Националите заминаха за Северна Македония

  • 24 юни 2026 | 18:17
  • 1915
  • 0
Орлин Атанасов: Бъдещето на играта у нас не зависи от формата на НБЛ

Орлин Атанасов: Бъдещето на играта у нас не зависи от формата на НБЛ

  • 24 юни 2026 | 17:57
  • 1556
  • 2
Симеон Миланов пред Sportal.bg - за правилната предсезонна подготовка в баскетбола, правилното хранене и забранените неща преди мач

Симеон Миланов пред Sportal.bg - за правилната предсезонна подготовка в баскетбола, правилното хранене и забранените неща преди мач

  • 24 юни 2026 | 17:24
  • 7431
  • 1
Крис Джоунс е първото попълнение на Цървена звезда

Крис Джоунс е първото попълнение на Цървена звезда

  • 24 юни 2026 | 15:16
  • 678
  • 0
Кои са песните, които "зареждат" Травис Макконико преди мач

Кои са песните, които "зареждат" Травис Макконико преди мач

  • 24 юни 2026 | 14:43
  • 560
  • 0
Сезонът за Георги Герганов в Америка приключи преди да е започнал

Сезонът за Георги Герганов в Америка приключи преди да е започнал

  • 24 юни 2026 | 11:09
  • 2226
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 61436
  • 63
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 27940
  • 7
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 28764
  • 12
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 319
  • 0
Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

  • 24 юни 2026 | 23:56
  • 31341
  • 19
Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

  • 25 юни 2026 | 05:58
  • 26660
  • 9