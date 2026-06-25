Баскетболните националки до 20 години победиха Гърция в контрола

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години записа нов успех в контролите от подготовката си преди Европейското първенство в дивизия В, което предстои в Самоков от 4 до 12 юли. Тимът, воден от селекционера Маргарита, Маринкова надви Гърция със 72:70 в "Арена СамЕлион" снощи в Самоков.
Двата състава ще играят отново помежду си днес (25 юни).
Националките са в група C на шампионата, като ще спорят с тимовете на Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина.
Билетите вече са в продажба и са в четири ценови категории:
- Дневен единичен билет - 5 евро - включва всички мачове в двете зали
- Семеен дневен билет - 10 евро - за двама родители с до три деца под 12-годишна възраст
- Турнирен билет - 35 евро
Семеен турнирен билет - 70 евро;