България U18 започва участието си на Балканиадата срещу Молдова

Българският национален отбор за мъже под 18 години стартира днес участието си на Балканиадата, като в черногорската столица Подгорица тимът среща Молдова от 13 часа, съобщават от федерацията.

Утре съперник на България е Гърция, а двубоят е от 15:30 часа. В последния мач от групата българският тим се изправя срещу Сърбия на 27 юни от 20:30 часа. В другата група са отборите на Черна гора, Турция и Косово.

Треньорът Мирослав Живков определи следния състав за Балканиадата:

Разпределители:

Петър Антонов

Никола Великов

Диагонали:

Кристиян Иванов

Павел Дженев

Посрещачи:

Никола Градинаров

Орлин Друмев

Милко Багдасаров

Централни блокировачи:

Адриан Ганев

Данил Ръчиу

Георги Димитров

Кристиян Косев

Либеро:

Ивайло Донов

Александър Диков

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