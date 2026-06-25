България U18 започва участието си на Балканиадата срещу Молдова

Българският национален отбор за мъже под 18 години стартира днес участието си на Балканиадата, като в черногорската столица Подгорица тимът среща Молдова от 13 часа, съобщават от федерацията.
Утре съперник на България е Гърция, а двубоят е от 15:30 часа. В последния мач от групата българският тим се изправя срещу Сърбия на 27 юни от 20:30 часа. В другата група са отборите на Черна гора, Турция и Косово.
Треньорът Мирослав Живков определи следния състав за Балканиадата:
Разпределители:
Петър Антонов
Никола Великов
Диагонали:
Кристиян Иванов
Павел Дженев
Посрещачи:
Никола Градинаров
Орлин Друмев
Милко Багдасаров
Централни блокировачи:
Адриан Ганев
Данил Ръчиу
Георги Димитров
Кристиян Косев
Либеро:
Ивайло Донов
Александър Диков