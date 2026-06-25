Агире: Напълно удовлетворен съм

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире бе "напълно удовлетворен" от успеха с 3:0 над Чехия. Това бе трета поредна победа за "ацтеките" от началото на Мондиала, като така те продължават уверено към елиминациите. ч

„Да, истината е, че се чувствам напълно удовлетворен от крайния изход. Трябва обаче да призная, че в началото чехите сериозно ме изненадаха – те ни отнеха контрола над топката и пресираха много близо до нашето наказателно поле. Промениха изцяло схемата си, извадиха снажните си и високи играчи, заложиха на бързи футболисти в средата и това ни костваше много усилия в дефанзивен план. Първите две чисти опасности в мача бяха изцяло техни", започна Агире.

"Беше пределно ясно обаче, че е въпрос на време да се настаним добре на терена, да коригираме някои неща в движение и да направим един перфектен, кръгъл мач. И момчетата го направиха през втората част“, допълни специалистът.

Когато беше попитан какво заглавие би сложил на този исторически мач, с който Мексико за първи път печели групата си на Световно с 3 поредни победи, тактикът се просълзи: „Бих го нарекъл 'Нощта на Гилeрмо Очоа'. Казах му лично на терена, че заслужава цялата любов, която хората по трибуните му дават в момента. Изключително много я заслужава! Преди 40 години, на Световното през 1986 г. тук в Мексико, изживях нещо много подобно като футболист на терена. Сега обаче в този момент нося вратовръзка, много по-възрастен съм и признавам, че вече съм далеч по-чувствителен“.

С появата на Пако Мемо, 25 от 26-те повикани футболисти вече записаха минути на това Световно първенство. Единственият, който все още не е стъпил на терена, е вратарят Карлос Асеведо, като Агире не изключва възможността да го видим в игра за няколко минути.

„Остава само Асеведо, той също заслужава да играе. Който и да играе, отборът не се разстройва“, завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages