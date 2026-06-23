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  3. Джонатан Нарваес остава в тима на ОАЕ до 2029 година

Джонатан Нарваес остава в тима на ОАЕ до 2029 година

  • 23 юни 2026 | 18:21
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Джонатан Нарваес остава в тима на ОАЕ до 2029 година

Еквадорският колоездач Джонатан Нарваес подписа нов договор с Обединените арабски емирства, съобщиха от отбора. Контрактът е за три години и ще го задържи в състава на ОАЕ до края на 2029 година.

29-годишният Нарваес се представи изключително силно в Обиколката на Италия, въпреки че не успя да я завърши поради физически проблем. Той записа три етапни победи и на два пъти обличаше цикламената фланелка на лидер в класирането по точки, въпреки че тимът на ОАЕ изгуби трима състезатели още в първите дни на състезанието.

Нарваес кара за ОАЕ от 2025 година. Преди това той бе част от Инеос.

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