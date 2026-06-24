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Мондиал 2026: Канада - Швейцария
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  3. Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

  • 24 юни 2026 | 22:49
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Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

Вторият национален отбор на България за жени допусна трета поредна загуба на приятелския турнир на бъдещите звезди в Шанхай (Китай). Воденият от Драган Нешич тим отстъпи на втория отбор на Турция с 1:3 (18:25, 25:23, 21:25, 12:25) в среща от Shanghai Volleyball Future Star Championship, играна тази сутрин.

Вторият отбор на България загуби от Калифорнийския университет на турнира в Шанхай
Вторият отбор на България загуби от Калифорнийския университет на турнира в Шанхай

Най-резултатна за България стана Вяра Парапунова с 18 точки (4 блока), а Габриела Жекова завърши с 13 точки (1 ас).

За тима на Турция Туанна Малъ завърши със 17 точки (3 аса), докато Едже Шеняпъчъ (5 блока! и 1 ас) и Зейнеп Съла Яшар (5 блока!) приключиха с 12 и 11 точки за победата.

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