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Ще успее ли тактиката на Ред Бул-Бора-Хансгрое с двама лидери в "Тур дьо Франс"?

  • 23 юни 2026 | 16:41
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Ще успее ли тактиката на Ред Бул-Бора-Хансгрое с двама лидери в "Тур дьо Франс"?

Мениджърът на Ред Бул-Бора-Хансгрое Ралф Денк вярва, че тимът не е направил грешка с избора си на състав за Обиколката на Франция и присъствието на двама лидери няма да се отрази негативно.

Практиката в колоездачните отбори в подобни състезания е тимът да има един лидер, който да се бори за генерално класиране, а останалите седем състезатели в тима да му помагат, ако не са натоварени специално с други задачи. В Ред Бул обаче вярват, че могат да имат успех с олимпийския шампион Ремко Евенепул и германската звезда Флориан Липовиц.

"Убеден съм, че този план ще се получи. Ремко все още е нашият първи избор, а Флориан е малко зад него на крилото", каза Денк по-малко от две седмици преди старта на най-голямото колоездачно състезание в света.

Той добави, че настоящото предимство на Евенепул се дължи на спечелената от него световна титла в бягането по часовник и двамата му златни олимпийски медала.

"В края на краищата всичко ще се реши от това кой от двамата се чувства по-добре по време на състезанието. Това те ще трябва да си го решат на шосето", каза още шефът на Ред Бул-Бора-Хансгрое.

Въпреки наличието на двама изключително силни състезатели в лицето на Евенепул и Липовиц, който през миналата година завърши трети в Обиколката на Франция, Денк не вярва, че има кой да спре звездата на тима на ОАЕ Тадей Погачар от това да спечели за пети път Тур дьо Франс.

"Ако всичко върви нормално от негова гледна точка, смятам, че ще бъде близо до невъзможното това някой да го победи", каза Денк по адрес на Погачар.

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