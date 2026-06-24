Как йорданска принцеса задейства кариерата на съперника на Григор

Когато Григор Димитров излезе срещу Абедала Шелбай в Майорка в сряда, от другата страна на мрежата ще бъде не просто „щастлив губещ“ от квалификациите.

23-годишният йорданец е човекът, който на практика пренаписа тенис историята на страната си – а пътят му към професионалния тур започва с намесата на принцеса Лара Файсал.

Шелбай тренира в Йордания до 14-годишна възраст, когато принцесата, част от кралското семейство и негова представителка, се свързва с Тони Надал. Легендарният испански треньор пътува до Аман, за да го види на живо, остава впечатлен от таланта му и решава, че мястото му е в академията на Рафаел Надал в Манакор.

Така Шелбай се премества в Майорка – далеч от дома, но на място, което дава началото на професионалния му пробив.

Той бързо се превръща в една от най-интересните фигури в академията. Левичар е, като още като дете сменя водещата си ръка в тениса, за да подражава на своя идол Рафаел Надал. Извън корта обаче пише и върши повечето неща с дясната ръка.

При юношите Шелбай достига до №27 в световната ранглиста, а през 2022 г. играе финал на двойки на Уимбълдън заедно с испанеца Даниел Ринкон. За кратко преминава и през университетския тенис в САЩ, където играе за Florida Gators, преди да се върне в Манакор и да насочи изцяло вниманието си към мъжкия тур.

Пробивът при мъжете дойде през 2023 г. Тогава Шелбай стана първият представител на Йордания, който играе в основна схема на ATP турнир – в Доха. Малко по-късно в Баня Лука записа и първата ATP победа в историята на страната си.

Същата година спечели и титлата на „Чалънджър“ в Чарлстън – отново първа за йордански тенисист. Последваха още две победи на ниво АТР и участия на големи турнири, включително Next Gen ATP Finals в Джеда.

След силния старт обаче преходът при мъжете не е съвсем плавен. Шелбай стигна до рекордното за него №181 в света през януари 2024 г., но след това се сблъска с труден период и по-непостоянни резултати.

В последните два сезона неговата основна сцена са Чалънджър турнирите. Сезонът му през 2026 г. също не започва по начина, по който би искал. Доскоро той бе извън топ 300, след като само веднъж в последните 6 месеца достигна до четвъртфинал на второто ниво турнири.

В Майорка и късметът се усмихна на Шелбай. В квалификациите той победи Александър Шевченко с 6-4, 6-3, след което загуби от Марк Полманс в решаващия мач за основната схема. Влезе в основната схема като „щастлив губещ“, но веднага използва шанса си по най-добрия възможен начин.

Шелбай елиминира шестия поставен Корентен Муте със 7-5, 6-4 и записа първата си ATP победа от 2023 г. насам, както и първа изобщо на трева, след като до момента имаше две загуби от два мача на трева в АТР тура. Така си осигури и сблъсъка с Димитров.

За йорданеца това ще бъде възможност за ново голямо излизане на сцена, която познава отлично. Майорка не е просто поредният турнир за него – това е островът, на който като тийнейджър пристига с една голяма мечта и на който започва тенис история, каквато Йордания не бе виждала преди него.

Текст: Емил Евтимов, tenniskafe.com

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