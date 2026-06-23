Най-добрите ще стартират на Държавното по шосейно колоездене този уикенд

Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще се проведе този уикенд, съобщиха от Българска федерация колоездене.

В рамките на три дни по трасето между софийските села Негован и Чепинци ще бъдат определени шампионите на България в различните дисциплини при юношите и девойките старша възраст, мъжете до 23 години, както и мъжете елит и жените елит.

На 26 юни, петък е индивидуалното бягане по часовник, в което ще бъде даден старт и в петте състезателни групи.

На следващия ден, 27 юни, е общият старт за мъже до 23 години, юношите старша възраст, девойките старша възраст и жените елит.

Първенството приключва на 28 юни с излъчването на шампиона в общия старт при мъжете елит.

Всички желаещи да подкрепят колоездачите ще могат да го направят на пътя между двете села.

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