Най-добрите ще стартират на Държавното по шосейно колоездене този уикенд

Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще се проведе този уикенд, съобщиха от Българска федерация колоездене.
В рамките на три дни по трасето между софийските села Негован и Чепинци ще бъдат определени шампионите на България в различните дисциплини при юношите и девойките старша възраст, мъжете до 23 години, както и мъжете елит и жените елит.
На 26 юни, петък е индивидуалното бягане по часовник, в което ще бъде даден старт и в петте състезателни групи.
На следващия ден, 27 юни, е общият старт за мъже до 23 години, юношите старша възраст, девойките старша възраст и жените елит.
Първенството приключва на 28 юни с излъчването на шампиона в общия старт при мъжете елит.
Всички желаещи да подкрепят колоездачите ще могат да го направят на пътя между двете села.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google