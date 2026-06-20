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  3. Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

  • 20 юни 2026 | 08:33
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Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

Американската плувкиня Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил, като даде време от 23:59 секунди в Индианополис и подобри постижението на Сара Шьострьом от Швеция (23:61), предаде АФП.

Кейт Дъглас е поливалентна, като е олимпийска шампионка на 200 метра бруст и има сребърен медал от съчетано плуване на 200 метра. Досега Дъглас, който е седемкратна световна шампионка, никога не бе постигала добър резултат в точно тази дисциплина, като най-доброто ѝ постижение беше 23:91 секунди, а сега поднесе голяма изненада.

"Това е лудост. Аз съм в шок, не знам какво да кажа", бе първият коментар на американката пред NBC. "Надявах се да подобря постижението си, да подобря рекорда на САЩ. Но това беше много по-бързо от всичко, на което съм се надявала", добави тя.

Сънародничката ѝ Гретчен Уолш завърши на второ място с 23:78, като по този начин стана петата най-бърза състезателка в историята.

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Снимки: Gettyimages

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