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  3. В Кюстендил започна 45-ото издание на турнира Кюстендилско лято

В Кюстендил започна 45-ото издание на турнира Кюстендилско лято

  • 20 юни 2026 | 15:35
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В Кюстендил започна 45-ото издание на турнира Кюстендилско лято

В Кюстендил беше официално открито 45-о издание на турнира по художествена гимнастика “Кюстендилско лято”. В него ще вземат участие над 400 състезателки на възраст от 3 до 17 години, които ще покажат своите композиции.

Състезанието се провежда в спортен комплекс „Осогово“. Негов домакин и организатор е спортен клуб по художествена гимнастика „Велбъжд“, в партньорство с Община Кюстендил и Българската федерация по художествена гимнастика.

„Кюстендилско лято“ има дългогодишна история - първото му международно издание се провежда през 1971-а с участието на грации от различни държави, а първото официално състезание в града се организира през 1960-а. Специализирана школа в града е създадена през 1964 година.

През кюстендилската школа са преминали над 5000 момичета, сред които световни, европейски и национални шампионки.

Успехи на състезателките пожелаха кметът Огнян Атанасов, който откри състезанието, и областният управител Атанас Гергинов.

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