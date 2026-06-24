Мексико може да си позволи различен подход, Чехия е опряна до стената

Двубоят от Група А на Световното първенство между Чехия и Мексико се очертава като една от най-драматичните срещи в груповата фаза. Сблъсъкът ще се изиграе на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Ситуацията преди първия съдийски сигнал поставя двата тима в коренно различни позиции, гарантирайки огромно тактическо надиграване и битка до последната секунда. Един срещу друг се изправят два тима, които изповядват коренно различна футболна философия, което е отлична предпоставка за зрелище. Чешкият състав, известен със своята тактическа дисциплина, добра физическа подготовка и опасни статични положения, ще се опита да наложи силово темпо от самото начало. От другата страна, „ацтеките“ ще заложат на традиционното си оръжие – бързи, къси пасове, експлозивни крила и висока преса, с който да принудят съперника да греши.

Домакините от Мексико влизат в мача с пълен актив от 6 точки след чисти победи над Южна Африка (2:0) и Южна Корея (1:0). Те вече си осигуриха класиране за 1/16-финалите. Това дава сериозно спокойствие на селекционера Хавиер Агире, който вероятно ще прибегне до ротации в състава, за да съхрани основните си фигури. Опитният специалист обаче изрази неудовлетворение от лицето на своя тим, показано в двата двубоя и иска повече качество в представянето. В лагера на „ацтеките“ обаче има леко напрежение. Местните медии пишат за вътрешен конфликт относно евентуалното включване на легендарния 40-годишен вратар Гийермо Очоа, за когото това би било рекордно шесто Световно първенство. Младите футболисти настояват на вратата да остане Раул Ранхел, който показа добра форма до момента. Очаква се атаката да бъде водена от Сантиаго Хименес, а младият талант Гилберто Мора да получи шанс за изява от първата минута.

Голямата интрига в двубоя ще бъде битката в средата на терена. Чехите ще се стремят да затворят пространствата и да изолират техничните офанзивни футболисти на Мексико, разчитайки на организирана контраатака и центрирания към мощните си нападатели. Мексиканците обаче притежават нужното въображение и индивидуална класа, за да се справят с по-дълбоко стоящи тимове, опитващи да залагат на стабилност в отбрана. Ключов фактор ще бъде кой от двата отбора ще успее да диктува темпото на игра – дали чешкият прагматизъм ще пречупи латиноамериканския устрем, или бързината на Мексико ще се окаже твърде голяма хапка за европейците.

За Чехия ситуацията е „всичко или нищо“. Възпитаниците на Мирослав Коубек имат само 1 точка в актива си, след като драматично изпуснаха преднината си и в двата досегашни мача – загуба с 1:2 от Южна Корея и равенство 1:1 срещу Южна Африка. Чехите нямат друг избор освен да търсят задължителна победа на „Ацтека“ – крепост, в която Мексико няма загуба в рамките на световни финали (6 победи и 2 равенства в историята). Селекционерът няма да може да разчита на контузения Давид Юрасек, но в игра се завръща капитанът Томаш Соучек, който ще трябва да стабилизира халфовата линия. Голямата надежда за голове остава нападателят на Байер Леверкузен Патрик Шик, който все още търси първото си попадение на този Мондиал.

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