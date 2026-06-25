Волейболна лига на нациите: Ще станат ли известни младите таланти на изданието през 2026 г.?

Волейболната лига на нациите (VNL) представлява важна възможност за треньорите да дадат поле за изява на множество състезатели, включително много млади таланти, които правят първите си стъпки с националния отбор за мъже или жени. Това им позволява да натрупат ценен опит и да израснат както технически, така и психически. В изданието на VNL през 2026 г. съставите са обогатени с изключително млади спортисти, като два таланта се открояват най-много: петнадесетгодишният словенец Озби Слатиншек и шестнадесетгодишната доминиканка Райни Мондеси Ариас, които оглавяват съответно класациите при мъжете и жените.

Озби Слатиншек е най-младият играч в цялата VNL 2026. Роден на 15 ноември 2010 г., 191-сантиметровият диагонал от Словения е готов да дебютира за мъжкия национален отбор на страната си, представлявайки една от най-свежите надежди в европейския мъжки волейбол.

В женската надпревара най-младата състезателка е Райни Мераб Мондеси Ариас от Доминиканската република. Родена на 12 юни 2010 г., 185-сантиметровата диагоналка наскоро навърши 16 години. Въпреки че все още не е играла в мачове през първите две седмици на състезанието, тя е редовно записана в състава като диагонал, готова да влезе в игра, когато треньорът сметне за необходимо.

Сред шестнадесетгодишните състезателки особено се откроява Дарина Нанева от България. Родена на 10 септември 2009 г., 192-сантиметровата централна блокировачка вече е изиграла всичките осем мача за своя национален отбор, реализирайки общо 32 точки. България представя отбора с най-ниска средна възраст в целия турнир. Нанева е част от поколението, което триумфира на Световното първенство до 19 години миналата година и в момента играе за Йединство Пазова в Сърбия. Тя е единствената шестнадесетгодишна състезателка, която е започвала като титуляр в мачове от тазгодишната VNL.

Друга шестнадесетгодишна централна блокировачка от високо ниво е Езел Балък от Турция. Родена на 20 октомври 2009 г. и висока 193 см, тя влезе в игра в два от четирите мача през първата седмица, като се отличи с успешна блокада срещу Нидерландия. Играе за Еджзаджъбашъ Дайнавит Истанбул, един от най-престижните клубове в турския волейбол.

Топ 10 на най-младите състезателки се допълва от Ела Йоосен (Белгия, родена на 18 юли 2009 г.), Айлин Уйсалчан (Турция, 13 юли 2009 г.), Гуо Жонгнан (Китай, 3 юни 2009 г.), Нада Антонович (Сърбия, 16 април 2009 г.), Аяна Хол (Белгия, 3 април 2009 г.), Калина Венева (България, 8 март 2009 г.) и Кира Лисова (Украйна, 9 февруари 2009 г.). Тези спортистки представляват непосредственото бъдеще на своите национални отбори.

При мъжете третият най-млад играч е Якуб Пшибилкович от Полша. Роден на 7 май 2009 г., 205-сантиметровият разпределител все още не е влизал в игра, но беше част от полския отбор, който спечели сребро на Световното първенство до 19 години миналата година.

Втори в мъжката класация е Валентин Предан от Словения. Роден на 29 септември 2009 г., 186-сантиметровият разпределител беше в състава през първата седмица, но не се появи на игрището. Той играе за и-Вент Марибор.

Топ 10 при мъжете се допълва от Неуен Томас Д'аверса (Аржентина, 25 февруари 2009 г.), Димитър Пейчинов (България, 10 октомври 2008 г.), Рен Ичиносе (Япония, 30 септември 2008 г.), Федерико Хавиер Дебонис (Аржентина, 22 август 2008 г.), Димитър Добрев (България, 17 юли 2008 г.), Яка Змагай (Словения, 1 юли 2008 г.) и Ху Ханлин (Китай, 22 февруари 2008 г.).

Тези изключително млади спортисти свидетелстват за смяната на поколенията, която протича в международния волейбол. VNL 2026 се превръща за тях в основна сцена за натрупване на опит на високо ниво, подготвяйки ги да заемат все по-важни роли в своите национални отбори през следващите години. Присъствието на толкова много състезатели под 18 години на кортовете в Лигата на нациите подчертава, че бъдещето на този спорт вече е в действие, готово да поеме щафетата от настоящите звезди.

volleyballworld.com

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