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  3. Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

  • 24 юни 2026 | 11:13
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Славия изпревари спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз и обяви кога точно ще изиграе мача си срещу ЦСКА от първия кръг на новия сезон в efbet Лига. Според публикация "белите" посрещат "армейците" на стадион "Александър Шаламанов" в понеделник, 20 юли.

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Мачът в квартал "Овча купел" ще стартира в 19:00 часа. Предстои от БФС да публикуват датите и часовете на останалите срещи от първия, а и от някои следващи кръгове. Новото първенство стартира на 17 юли, петък.

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