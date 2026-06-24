Чехите продължават да вярват, че мечтата им да продължат в елиминациите ще се осъществи

Cелекционерът на чешкия национален отбор Мирослав Коубек заяви, че футболистите му не обръщат внимание на впечатляващия рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион „Ацтека“ и вярват в класирането към следващия етап на Световното първенство в Северна Америка. Чехите обаче вярват, че мечтата им да продължат към фазата на елиминациите ще стане реалност тази нощ на митичното съоръжение. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Така че предвид класирането, чехите имат решаващ за класирането си мач след единствената си точка, дошла от равенството с африканския състав.
Мексико все още не са допуснал гол и се очаква да бъдат подкрепян от изпълнената за пореден път „Ацтека“, където никога не са губили мач от Световното първенство, като са записали шест победи и две равенства в турнирите от 1970, 1986 и 2026 година. Също така Мексико е домакин на Световно първенство за трети път и в това отношение няма база за сравнение с Чехия. Но опитен треньор като Мирослав Коубек е наясно с мащабите на предизвикателството, което ги чака, но подчерта, че никой в чешкия лагер не се съобразява с футболната история на Чехия.
„Знаем, че техните успехи са наистина впечатляващи. Наистина е сериозно постижение и го уважаваме. Изпитваме голям респект към мексиканския футбол, както и към мексиканските фенове“, заяви Коубек пред журналистите във вторник. „Въпреки това трябва да се съсредоточим върху това, което трябва да направим. Трябва да спечелим необходимите точки, в противен случай ще отпаднем от Световното първенство.“ Въпреки трудната си позиция, Коубек заяви, че играчите му остават уверени. „Чудеса се случват и нищо не е невъзможно във футбола. Това е нашият подход“, каза още треньорът. „В момента не можем да мислим за тези факти и трябва да следваме мечтата си, колкото се може по-добре, по-отдадено и по-силно“.
Коубек също така подчерта, че тимът има пропуски и трябва да се подобрява в определени елеминти от играта. Чехите поведоха и в двата си мача до момента, но изпуснаха победите. „Трябва да вкарваме голове, това е ясно. Но трябва да отговорим на всеки опит да получим много по-здраво, по-отговорно. Имаме и добро владеене на топката. Доволни сме какво се случваше на последните тренировки и трябва да го видим в мача“, завърши Мирослав Коубек. Капитанът Ладислав Крейчи заяви, че отборът ще се възползва от опита си от баражите, когато през март победи Ирландия и Дания, за да стигне до финалите в Северна Америка. „Това е последният ни шанс“, каза Крейчи. „Опитът от март е много важен за нас. Тогава доказахме, че сме способни да се справим срещу по-силни отбори, така че можем да успеем и сега срещу Мексико. Знаем как да излизаме от на пръв поглед невъзможни ситуации“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages