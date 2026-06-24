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Чехите продължават да вярват, че мечтата им да продължат в елиминациите ще се осъществи

  • 24 юни 2026 | 11:16
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Cелекционерът на чешкия национален отбор Мирослав Коубек заяви, че футболистите му не обръщат внимание на впечатляващия рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион „Ацтека“ и вярват в класирането към следващия етап на Световното първенство в Северна Америка. Чехите обаче вярват, че мечтата им да продължат към фазата на елиминациите ще стане реалност тази нощ на митичното съоръжение. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Така че предвид класирането, чехите имат решаващ за класирането си мач след единствената си точка, дошла от равенството с африканския състав.

Мексико все още не са допуснал гол и се очаква да бъдат подкрепян от изпълнената за пореден път „Ацтека“, където никога не са губили мач от Световното първенство, като са записали шест победи и две равенства в турнирите от 1970, 1986 и 2026 година. Също така Мексико е домакин на Световно първенство за трети път и в това отношение няма база за сравнение с Чехия. Но опитен треньор като Мирослав Коубек е наясно с мащабите на предизвикателството, което ги чака, но подчерта, че никой в чешкия лагер не се съобразява с футболната история на Чехия.

„Знаем, че техните успехи са наистина впечатляващи. Наистина е сериозно постижение и го уважаваме. Изпитваме голям респект към мексиканския футбол, както и към мексиканските фенове“, заяви Коубек пред журналистите във вторник. „Въпреки това трябва да се съсредоточим върху това, което трябва да направим. Трябва да спечелим необходимите точки, в противен случай ще отпаднем от Световното първенство.“ Въпреки трудната си позиция, Коубек заяви, че играчите му остават уверени. „Чудеса се случват и нищо не е невъзможно във футбола. Това е нашият подход“, каза още треньорът. „В момента не можем да мислим за тези факти и трябва да следваме мечтата си, колкото се може по-добре, по-отдадено и по-силно“.

Коубек също така подчерта, че тимът има пропуски и трябва да се подобрява в определени елеминти от играта. Чехите поведоха и в двата си мача до момента, но изпуснаха победите. „Трябва да вкарваме голове, това е ясно. Но трябва да отговорим на всеки опит да получим много по-здраво, по-отговорно. Имаме и добро владеене на топката. Доволни сме какво се случваше на последните тренировки и трябва да го видим в мача“, завърши Мирослав Коубек. Капитанът Ладислав Крейчи заяви, че отборът ще се възползва от опита си от баражите, когато през март победи Ирландия и Дания, за да стигне до финалите в Северна Америка. „Това е последният ни шанс“, каза Крейчи. „Опитът от март е много важен за нас. Тогава доказахме, че сме способни да се справим срещу по-силни отбори, така че можем да успеем и сега срещу Мексико. Знаем как да излизаме от на пръв поглед невъзможни ситуации“.

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Снимки: Gettyimages

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