Катар ще се стреми да пренапише историята

Националният отбор на Катар се стреми да напише история в предстоящия мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Босна и Херцеговина с първата в историята на страната победа на световни финали, заяви старши треньорът Хулен Лопетеги. И двата тима се нуждаят от успех, за да останат в турнира, а Катар ще „се бори със зъби и нокти“ на терена в Сиатъл, увери Лопетеги.

Катар допусна поражение с 0:6 от Канада в първия си двубой на Мондиал 2026, а защитникът Хомам Ахмед и халфът Асим Мадибо получиха червени картони в мача. Мадибо беше изгонен, след като Исмаел Коне остана със счупен крак след единоборството с него, а Лопетеги заяви, че катарският национал е посетил Коне във Ванкувър. „Той (Мадибо) беше много, много засегнат от тази контузия. Случилото се никога не е било неговото намерение“, коментира Хулен Лопетеги. „Сега се концентрираме върху предизвикателството, което ни предстои. Напрежение? Не. Има амбиция и вълнение“, допълни испанският специалист.

Лопетеги описа Босна и Херцеговина като силен „физически и технически“ отбор, с няколко опасни нападатели и крила, като отбеляза, че тимът е елиминирал Уелс и Италия, за да стигне до Световното първенство. „Те имат много решения. Трябва да използваме силните си страни и да бъдем възможно най-добрият състав“, каза още селекционерът на Катар. Нападателят Ахмед Ал-Един заяви, че тимът на Катар се е сплотил след поражението от Канада, а гледката на подкрепящите ги фенове е била вдъхновяваща. „Това ни накара да се почувстваме сякаш играем в Катар, а не в САЩ. Ще се опитаме да им върнем поне една малка част, една много скромна част от това, което ни дават по пътя“, добави Ал-Един.

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Снимки: Gettyimages