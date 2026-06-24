Треньорът на ДР Конго: Раздадохме се, макар колумбийците да ни превъзхождат

Селекционерът на ДР Конго Себастиен Десабре отчете, че тимът му отстъпва като класа на състава на Колумбия след поражението с 0:1 на Световното първенство. По този начин конгоанците са на трето място в група "К" с 1 точка след първите два кръга, но все пак имат всички шансове за класиране в следващия етап, стига да успеят да победят Узбекистан в последната си среща.

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"Мачът беше много труден за нас. Колумбия разполага с много добър отбор. Те ни превъзхождат. Но нашите играчи, както обикновено, се раздадоха на терена, за да постигнат резултат. Този път не успяха. Мисля обаче, че научихме много от двата мача, които изиграхме срещу Португалия и Колумбия. Все пак за всички нас в отбора това е първо участие на световно първенство", коментира Десабре, цитиран от БТА.

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