Героят Будимир: Имахме късмет, но и той е нужен в такива мачове

Анте Будимир бе големият герой за Хърватия в мача с Панама (1:0) на Световното първенство. Именно той се появи от пейката и отбеляза победния гол за своя тим. Той призна, че "ватрените" са имали и доза късмет, за да стигнат до успеха.

„Страдахме, трябваше да се защитаваме, а накрая имахме и късмет – такъв, какъвто ти е нужен в подобни мачове. Панама се представи много добре, но съм щастлив, че в крайна сметка победихме“, заяви Будимир.

„Беше фантастично да вляза в игра и да вкарам пред стадион, почти изцяло пълен с хървати, за победа на голямо първенство – това е първият ми такъв гол. Трябваше да започнем да побеждаваме, това е отправната точка, от която трябва да надграждаме. А колкото до Модрич – не знам колко футболисти изобщо са достигали до 200 мача с националния отбор. Благодарни сме, че го имаме като играч и като човек. Още по-хубаво е, когато побеждаваш“, допълни нападателят.

С това попадение Анте Будимир стана и най-възрастният хърватски голмайстор на стевовно първенство (34 години и 336 дни), задминавайки Ивица Олич (34 години и 277 дни).

1 - Con 34 años y 336 días, Ante Budimir se convierte en el goleador más veterano de Croacia 🇭🇷 en la Copa del Mundo, superando el anterior récord de Ivica Olić ante Camerún 🇨🇲 en 2014 (34 años y 277 días).



Cisne. pic.twitter.com/LMQV9ybvwo — OptaJose (@OptaJose) June 24, 2026

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Снимки: Gettyimages