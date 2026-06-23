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  3. Виктория Томова отпадна още в първия кръг на квалификациите за "Уимбълдън"

Виктория Томова отпадна още в първия кръг на квалификациите за "Уимбълдън"

  • 23 юни 2026 | 21:47
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Виктория Томова отпадна още в първия кръг на квалификациите за "Уимбълдън"

Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис - "Уимбълдън". Първата ракета на България отстъпи пред 19-годишната японка Каю Киношита, номер 227 в световната ранглиста, с 5:7, 3:6. Срещата продължи час и 30 минути.

Томова пропусна на два пъти пробив аванс, като при 5:4 сервира за спечелване на първия сет, но загуби три поредни гейма, а с това и частта с 5:7. Българката изостана с 2:5 във втория сет, върна един пробив, но отново загуби подаването си за крайното 3:6.

31-годишната Томова, 174-а в класацията на УТА, има пет участия в основната схема на „Уимбълдън“, като четири пъти е достигала до втория кръг - през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева се класира за втория кръг на квалификациите. 19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки.

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