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  3. Джазмин Паолини отпадна в първия кръг в Ийстборн

Джазмин Паолини отпадна в първия кръг в Ийстборн

  • 23 юни 2026 | 17:20
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Джазмин Паолини отпадна в първия кръг в Ийстборн

Поставената под номер 1 в основната схема Джазмин Паолини (Италия) отпадна в първия кръг на турнира на трева в Ийстборн (Великобритания) с награден фонд 499 000 долара.

Италианката отстъпи пред германката Татяна Мария с 4:6, 3:6 и отпадна от надпреварата.

Татяна Мария изоставаше с 0:3 в първия сет, no успя да направи обрат, изравнявайки резултата си срещу Паолини на 3-3.

В следващия кръг германката ще играе срещу квалификантката Анастасия Захарова (Русия), победила Юлия Стародубцева (Украйна) с 6:4, 3:6, 6:3 след 2 часа и 27 минути.

Испанката Джесика Бусас Манейро загуби само три гейма и елиминира участващата с "уайлд кард" Алисия Дюдени (Великобритания) с 6:0, 6:3.

Номер 2 в схемата Мадисън Кийс (САЩ) също продължава напред след успех над Талия Гибсън (Австралия) с 6:4, 6:4. Сънародничката ѝ Кейти МакНали се наложи над номер 6 Джанис Тиен (Индонезия) със 7:5, 6:7(5), 6:3.

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Снимки: Gettyimages

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