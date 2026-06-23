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Джордж Лазаров и Дария Великова с победи в Сърбия

  • 23 юни 2026 | 16:18
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Джордж Лазаров и Дария Великова с победи в Сърбия

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин и партньорът му Кирилс Соколовс (Латвия) победиха Николас Бруна (Чили) и Валентино Конте (Аржентина) с 6:1, 6:2 за 49 минути на корта.

Опоненти на Динев и Соколовс в следващия кръг ще бъдат победителите от мача между първите поставени Марко Марич (Франция)/Тадия Радованович (Сърбия) и Вук Радиенович (Сърбия)/Брандън Уокин (Австралия).

В надпреварата на сингъл при жените българката Дария Великова победи сънародничката си Йоана Константинова с 6:3, 6:0 след час и 23 минути игра и достигна до втория кръг. Там нейна съперничка ще бъде победителката между шестата поставена Юлия Стаматова и Дефне Чирпанли (Турция).

Другите българки в турнира поединично - квалификантките Анджелина Костова и Валерия Гърневска, ще започнат участието си утре съответно срещу Гала Иванович (Сърбия) и квалификантката Джулия Александра Мусат (Румъния).

В първия кръг от турнира при дуетите българките Ралица Александрова и Галена Кръстенова играят срещу Аника Канан (Индия) и Доротея Петрович (Сърбия), докато Йоана Монева и Мая Раденкович (Швеция) срещу Чейлин Ипек (Турция) и Милица Стошович (Сърбия).

Александра Матева и Ана Кристиана Мочану (Румъния) отпаднаха в първия пръг от Алесия Попеску (Румъния) и Юй Шан (Китай) с 4:6, 1:6.

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